Mano Menezes, DT de Perú, tomó fuerte medida con Lapadula tras rendimiento en Universitario

Gianluca Lapadula estaría cada vez más cerca de volver a la Selección Peruana. El delantero habría convencido a Mano Menezes luego de ser observado en el reciente encuentro entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal, disputado en el Estadio Monumental por el Torneo Clausura 2026

Mano Menezes, técnico de la selección peruana, tomó rotunda decisión con Gianluca Lapadula tras rendimiento en Universitario

Menezes estuvo presente en el recinto de Ate el pasado viernes y siguió de cerca el desempeño del delantero ítalo-peruano, quien viene atravesando un buen momento desde su llegada al conjunto crema. La presencia de Menezes generó expectativa debido a que el atacante es una de las opciones que analiza para los próximos compromisos de la Bicolor en la fecha FIFA de septiembre.

Gianluca Lapadula lleva 2 goles con Universitario en el Torneo Clausura 2026

Según información del periodista Carlos Univazo, Lapadula será incluido en la convocatoria definitiva para los amistosos que la Selección Peruana disputará en septiembre. La decisión del estratega respondería al buen nivel mostrado por el delantero en las últimas jornadas del Torneo Clausura.

“Lapadula será una de las novedades en la nómina del seleccionador Menezes para los amistosos de setiembre. El vienes estuvo en el Monumental y lo incluirá de todas maneras tras lo ofrecido con dos goles en los últimos 2 partidos”, informó el comunicador.

'Lapa' registra dos goles en sus últimos dos partidos con Universitario, cifras que respaldarían su posible retorno al combinado nacional. De esta manera, el atacante podría volver a vestir la camiseta de la Selección Peruana bajo la dirección de Mano Menezes, en una convocatoria que marcaría nuevamente su presencia en la 'Bicolor'.

Los próximos partidos de la selección peruana al mando de Mano Menezes