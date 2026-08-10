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Pablo Sabbag, ex Alianza Lima, retumba el mercado y firma por club campeón: "Bienvenido"

Pablo Sabbag, recordado por su paso en Alianza Lima, sorprendió a los hinchas tras ser anunciado como fichaje de un importante club para esta temporada.

Angel Curo
Pablo Sabbag, ex Alianza Lima, retumba el mercado y firma por club campeón
Pablo Sabbag, ex Alianza Lima, retumba el mercado y firma por club campeón | Foto: LÍBERO
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Uno de los jugadores más recordados por los hinchas de Alianza Lima por su desempeño es Pablo Sabbag. El futbolista logró ser uno de los más destacados del plantel por sus goles y se ganó el aprecio de la afición. Ahora, en pleno mercado de pases, el atacante sorprendió al ser anunciado como refuerzo de un importante club.

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Pablo Sabbag, ex Alianza Lima, firmó por club campeón

El atacante sirio se encontraba militando en las filas del Al Ahly SC de Trípoli, club que disputa la Liga de Libia. Sin embargo, su talento llamó la atención de diversos clubes y acaba de ser anunciado como nuevo refuerzo del Cerezo Osaka.

La institución confirmó la llegada mediante sus redes sociales y le dio la bienvenida a Pablo Sabbag, donde remarcó sus expectativas por luchar el campeonato. Ahora, el delantero de 29 años llegará a uno de los equipos con más tradición y que ha sido campeón del fútbol japonés.

Pablo Sabbag, Cerezo Osaka

Pablo Sabbag, ex Alianza Lima, fue anunciado como nuevo jugador del Cerezo Osaka

Anuncio de la incorporación de Pablo Sabbag al equipo. Bienvenido a Cerezo Osaka ¡Luchemos juntos!, fue la publicación del club en sus canales oficiales, donde mostró al atacante luciendo la camiseta del equipo.

El exjugador de Alianza Lima se pronunció tras su llegada a su nuevo club y no dudó en evidenciar su alegría. ¡Estoy muy feliz de estar aquí! Lo daré todo por este club. Espero que podamos celebrar muchos goles juntos. ¡Sería genial si pudiéramos cantar algunas canciones juntos!, señaló el futbolista.

Pablo Sabbag y su paso en Alianza Lima

Pablo Sabbag integró las filas de Alianza Lima tras su llegada en calidad de cedido por el club La Equidad de Colombia durante las temporadas 2023 y 2024, periodo en el que asumió la responsabilidad de liderar el ataque y mostró un aceptable rendimiento.

Durante su estadía en Matute, el delantero nacido en Colombia disputó 42 encuentros con la camiseta de los blanquiazules, en los que marcó 13 anotaciones y aportó con 2 asistencias, lo que le permitió ganarse el aprecio de la afición hasta su salida definitiva del club.


Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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