Erick Delgado dio rotunda opinión sobre la ausencia de Kevin Quevedo en Alianza Lima: "Yo pongo..."

Kevin Quevedo no la pasa bien en Alianza Lima. El delantero de 29 años lleva varias fechas sin ser considerado por Pablo Guede para los partidos por el Torneo Clausura, pese a que no se encuentra lesionado y viene trabajando a la par con sus compañeros en los entrenamientos, siendo que su inactividad responde únicamente a una decisión técnica. Sobre este hecho se pronunció el exarquero Erick Delgado, quien dio su opinión respecto a la ausencia de Quevedo en la escuadra blanquiazul.

¿Qué dijo Erick Delgado sobre la ausencia de Quevedo en Alianza Lima?

Durante la última transmisión del programa 'Al L1MITE', el ex guardameta señaló que la ausencia de Quevedo se encuentra justificada en los criterios manejados por Pablo Guede a la hora de armar su lista de convocados, teniendo en cuenta el desempeño en las prácticas, estado físico y compromiso, entre otros.

"Entre la igualdad de condiciones, Quevedo y Gentile, yo pongo al que es un profesional en el día a día, al que está en el peso (físico), al que está exacto. Entonces, en igualdad de condiciones, pongo al más profesional o al que, por lo menos, veo que se entrena mucho mejor.", manifestó el popular 'Loco'.

Kevin Quevedo no fue considerado para el partido contra Sport Boys.

Pablo Guede respondió sobre la ausencia de Kevin Quevedo

Cabe precisar que Pablo Guede compareció ante los medios tras la victoria de Alianza Lima ante Alianza Atlético en la fecha 3 del Clausura y habló sobre la ausencia de Kevin Quevedo en sus convocatorias. Al respecto, el argentino dejó en claro que, por el momento, no hay espacio para el extremo, ni en el once titular ni en el banquillo.

"¿A quién quito de la lista de convocados?, ¿Yo te repregunto (al periodista), a quién sacas? Lesionado no está. Decisión 100% mía. Creo que estamos muy bien en ese sentido y cada uno tiene que seguir trabajando", sostuvo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Quevedo con Alianza Lima?

Kevin Quevedo tiene contrato vigente con Alianza Lima hasta el 31 de diciembre de 2027, de acuerdo con la información que figura en los portales Transfermarkt y Sofascore. Hasta el momento, la directiva no contempla la opción de resolver el vínculo o cederlo a préstamo, por lo cual, el jugador continuará trabajando con el fin de ganarse un lugar en el primer equipo.