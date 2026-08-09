Pablo Guede se rindió en elogios ante Sport Boys tras empate con Alianza: "Nos cortaron los circuitos"

Alianza Lima y Sport Boys terminaron igualando 1-1 en el Estadio Nacional por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. El equipo blanquiazul tuvo más dificultades de las esperadas ante un conjunto rosado que salió decidido a presionar desde el arranque y encontró el 1-0 a los 28 minutos, gracias a un golazo de Jostin Alarcón. Tras el partido, Pablo Guede reconoció el buen trabajo realizado por los dirigidos de Carlos Desio y destacó la intensidad que mostraron durante gran parte del encuentro.

Pablo Guede Elogió a Sport Boys tras el empate con Alianza Lima

En conferencia de prensa, el estratega argentino se rindió en elogios ante la Misilera y reconoció que fueron superiores a los aliancistas en varios tramos del partido; sin embargo, señaló que pese a ello, los blanquiazules también tuvieron opciones para llevarse los tres puntos del cotejo de anoche.

"Con el juego la verdad que no estuvimos todo lo fino que solemos estar, pero también felicitar a Boys que hizo un partidazo. Mucha culpa de esto (el empate) lo tienen ellos, nos cortaron muy bien los circuitos de juego, las asociaciones. La verdad que el partido me encantó. Estoy contento con el resultado porque jugando así de mal no perdimos, jugamos mal pero por mucho mérito de ellos, me gustaría felicitarlos. La realidad es que no jugamos bien, no tuvimos las asociaciones, así y todo, tuvimos para ganarlo", señaló.

Sport Boys y Alianza Lima empataron 1-1 en el Estadio Nacional.

Asimismo, Guede habló sobre el replanteo que realizó tras la lesión de Marco Huamán, quien se tuvo que retirar a los 10 minutos del partido tras un terrible pisotón del delantero Luciano Nequecau que le dejó el tobillo inflamado. El técnico aliancista explicó que optó por jugar más por los costados con Jairo Vélez recostado a la izquierda y Luis Advíncula por derecha: “Dejamos de intentarlo por dentro”, añadió.

Próximo partido de Alianza Lima

Cabe precisar que Alianza Lima volverá a jugar el próximo sábado 15 de agosto a las 7:30 p.m. (hora peruana) cuando reciba en Matute a su similar de UTC, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.