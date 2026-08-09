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La Tinka de HOY, domingo 9 de agosto: revisa los resultados, números ganadores y el Pozo Millonario
Este domingo 9 de agosto, La Tinka sorteará un Pozo Millonario de S/23.003.390. Revisa aquí los números y las bolillas ganadoras del sorteo.
MOMENTOS DESTACADOS
¿A qué hora es el sorteo de La Tinka hoy?
El sorteo de La Tinka hoy se realiza en vivo desde las 10:50 p. m.. Los sorteos se llevan a cabo todos los miércoles y domingos en Perú.
Este domingo 9 de agosto de 2026, La Tinka realizará un nuevo sorteo con un Pozo Millonario en Perú. En Líbero podrás conocer los resultados, las bolillas ganadoras, el Sí o Sí, la Boliyapa y el monto acumulado, y así verificar si tu boleto obtuvo algún premio.
PUEDES VER: Resultados La Tinka del miércoles 5 de agosto: números ganadores del Pozo Millonario, Sí o Sí y boliyapa
Resultados de La Tinka de HOY, domingo 9 de agosto: revisa los números ganadores y el Pozo Millonario
Premios de La Tinka
Los premios varían según la cantidad de aciertos obtenidos en el sorteo:
- 6 aciertos: Pozo millonario.
- 5 aciertos + Boliyapa: S/ 50 mil para cada ganador.
- 5 aciertos: S/ 5 mil por ganador.
- 4 aciertos + Boliyapa: S/ 500 para cada ganador.
- 4 aciertos: S/ 100 por ganador.
- 3 aciertos + Boliyapa: S/ 50 para cada ganador.
- 3 aciertos: S/ 5 por ganador.
- 2 aciertos + Boliyapa: una jugada gratis para cada ganador.
2 aciertos: una jugada 2x1 para cada ganador.
¿Hasta qué hora puedo jugar La Tinka?
Las jugadas de La Tinka pueden registrarse hasta las 9:50 p. m. de este domingo 9 de agosto. Después de ese horario, las apuestas quedarán cerradas para el sorteo correspondiente.
¿A qué hora es el sorteo de La Tinka hoy?
El sorteo de La Tinka hoy se realiza en vivo desde las 10:50 p. m.. Los sorteos se llevan a cabo todos los miércoles y domingos en Perú.
Bienvenidos
En el último sorteo de La Tinka no se registraron ganadores con los 6 aciertos. Revisa la bolilla del Sí o Sí y consulta aquí los números ganadores de La Tinka hoy, domingo 9 de agosto.
Resultados La Tinka del miércoles 5 de agosto del 2026
- Resultados: 19 - 40 - 7 - 13 - 21 - 50 | No reventó el pozo millonario
- Sí o sí: 38 | dos ganadores
- Boliyapa: 2 | sin ganador
¿De cuánto es el pozo millonario?
Para el sorteo de La Tinka programado para hoy, se estima un pozo millonario de S/23.003.390. Los interesados en participar deberán adquirir sus boletos antes de las 9.50 p. m. de este domingo. Este evento promete generar gran expectativa entre los jugadores, quienes esperan la oportunidad de cambiar sus vidas con este jugoso premio.
¿Cómo jugar la Tinka?
Participar en La Tinka es sencillo y accesible. Para hacerlo, debes comprar un boleto en un punto de venta autorizado o a través de la plataforma oficial. Luego, seleccionas seis números de la cartilla y si deseas aumentar tus posibilidades, puedes optar por realizar jugadas múltiples. Una vez que hayas emitido el ticket, solo queda esperar el sorteo y comprobar si tus números coinciden con la combinación ganadora.
¿Dónde ver la Tinka?
El sorteo de La Tinka se realiza cada miércoles y domingo a las 10.50 p. m. por América Televisión. Además, los usuarios tienen la opción de seguir la transmisión en vivo a través de los canales oficiales de la lotería en YouTube, Facebook y su página web. En este último, se publican los resultados oficiales apenas finaliza la extracción de las bolillas.
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