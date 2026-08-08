Resultados UNI 2026-II de HOY, sábado 8 de agosto: ver puntaje de la Prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura

Los postulantes a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) continúan el proceso de admisión 2026-II y este sábado 8 de agosto les corresponde rendir la Prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura. La evaluación forma parte del proceso para quienes buscan ingresar a la carrera de Arquitectura y permite medir sus habilidades relacionadas con el razonamiento espacial, creatividad y expresión gráfica. Revisa aquí cómo consultar los resultados y el puntaje obtenido en la prueba.

Ver resultados de la Prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura UNI 2026-II

Los postulantes que rindieron la Prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 2026-II podrán revisar sus resultados a través del sistema oficial de admisión de la universidad. Esta evaluación se realiza para los postulantes de la modalidad ordinaria y otras modalidades del proceso de admisión.

Resultados UNI 2026-II: ver aquí

Accede a los resultados y puntajes de la Prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura UNI 2026-II

Es importante mencionar que la prueba forma parte del proceso de admisión para la carrera de Arquitectura y evalúa las capacidades necesarias para esta especialidad. Los resultados serán considerados dentro del proceso de selección de ingresantes de la UNI. ¡Muchos éxitos!

Admisión UNI: ¿En qué consiste la Prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura?

La Prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) tiene como objetivo identificar las habilidades, capacidades y aptitudes relacionadas con el desarrollo del pensamiento creativo, la percepción espacial y la expresión gráfica necesarias para la formación profesional en esta especialidad.

La evaluación forma parte del proceso de admisión UNI 2026-II y se aplica de manera presencial a los postulantes de Arquitectura. Durante la prueba, los participantes deben demostrar su capacidad de observación, imaginación, interpretación de formas, manejo del espacio y criterios básicos vinculados al diseño arquitectónico.

A diferencia de las evaluaciones generales de conocimientos, esta prueba busca conocer el potencial del postulante para desenvolverse en una carrera donde la creatividad, el razonamiento visual y la capacidad de representar ideas son fundamentales. Los resultados obtenidos son considerados dentro del proceso de selección de ingresantes a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la UNI.

¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)?

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) cuenta con una amplia oferta académica enfocada principalmente en las áreas de ingeniería, arquitectura, ciencias y tecnología. Actualmente, la institución reúne 11 facultades y alrededor de 30 carreras profesionales, brindando formación especializada para los estudiantes que buscan desarrollar una carrera vinculada a la innovación, investigación y desarrollo del país.