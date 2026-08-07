Distrito de Lima Sur tendrá renovada Plaza de Armas: contará con áreas verdes, bancas y sistema de iluminación

El distrito de San Juan de Miraflores (SJM) se prepara para contar con una renovada Plaza de Armas, un espacio público que será modernizado con nuevas áreas verdes, zonas de descanso y mejoras destinadas a brindar mayor comodidad y seguridad a los vecinos.

La nueva infraestructura busca transformar este tradicional punto de encuentro en un ambiente accesible y lleno de vida, donde las familias puedan disfrutar de momentos de recreación, convivencia y esparcimiento. El proyecto en SJM contempla la implementación de jardines y espacios naturales que contribuirán a mejorar el entorno urbano.

La renovada Plaza de Armas de San Juan de Miraflores está en ejecución.

Entre las principales mejoras destacan la instalación de bancas para el descanso de los visitantes, un moderno sistema de iluminación que permitirá reforzar la seguridad durante las noches y servicios higiénicos para brindar mejores condiciones a quienes acudan a la plaza.

Además, la intervención contempla la creación de ambientes diseñados para promover el encuentro ciudadano, permitiendo que niños, jóvenes y adultos puedan contar con un lugar adecuado para caminar, compartir y desarrollar actividades al aire libre.

La renovada Plaza de Armas contará con nuevas áreas verdes, jardines y bancas.

La renovación de la Plaza de Armas forma parte de las acciones orientadas a recuperar los espacios públicos del distrito y devolver a los vecinos áreas más ordenadas, funcionales y atractivas para el uso diario. Con esta obra, San Juan de Miraflores busca ofrecer a sus familias un renovado espacio de integración.

Por su parte, los usuarios no dudaron en comentar en las redes sociales. "Quieren hacer en un día lo que no pudieron hacer en años", "Imagino que quedarán áreas en las cuales se pueda practicar el skateboarding. No dejarán a los deportistas sin su zona", "Justo a unos meses de elecciones, qué casualidad", indicaron.