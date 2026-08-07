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Plaza Vea cerrará sus tiendas a nivel nacional a las 7:00 p. m.:¿cuándo y por qué se toma esta medida?
Plaza Vea anunció que modificará temporalmente el horario de atención de todas sus tiendas en el país. Conoce cuándo se aplicará la medida y el motivo.
Plaza Vea informó que implementará un cambio temporal en el horario de atención de sus establecimientos a nivel nacional. Esta variación se aplicará por un solo día debido a una actividad interna organizada por la compañía, por lo que se recomienda a los clientes tomar sus precauciones y planificar sus compras con anticipación para evitar contratiempos.
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¿Cuándo Plaza Vea cerrará sus tiendas a las 7:00 p. m.?
El cambio de horario se llevará a cabo el miércoles 12 de agosto, fecha en la que todos los establecimientos de Plaza Vea atenderán únicamente hasta las 7:00 p. m.. A través de un comunicado, la cadena de supermercados invitó a sus clientes a adelantar sus compras o recoger sus pedidos online con anticipación para evitar inconvenientes.
“El miércoles 12 de agosto, nuestras tiendas a nivel nacional atenderán hasta las 7:00 p.m., ya que realizaremos una jornada especial con nuestros colaboradores.”, informó la cadena de supermercados e hipermercados del Perú mediante sus redes sociales.
Plaza Vea informa el cierre temporal de sus tiendas a nivel nacional este 12 de agosto.
¿Por qué Plaza Vea cerrará más temprano este 12 de agosto?
Esta decisión de la empresa se debe a la realización del evento Macedonia, una celebración especial organizada en reconocimiento a sus colaboradores. Esta actividad busca rendir homenaje al trabajo y compromiso de los trabajadores de Plaza Vea, motivo por el cual el personal participará en la jornada y las tiendas cerrarán antes de su horario habitual.
Asimismo, la cadena precisó que el cierre anticipado será únicamente por ese día y agradeció la comprensión de sus clientes. En el comunicado también señaló que las operaciones se reanudarán con total normalidad al día siguiente, manteniendo sus horarios habituales de atención en todas las sedes del país.
Ante el cierre temporal, Plaza Vea recomendó a los consumidores planificar sus compras con anticipación y, en caso de haber realizado pedidos por internet, acudir a recogerlos antes de las 7:00 p. m. del miércoles 12 de agosto. De esta manera, los clientes podrán evitar retrasos o contratiempos.
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