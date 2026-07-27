A medida que se aproximan las Fiestas Patrias, un gran número de ciudadanos se alista para celebrar los 205 años de independencia del Perú. Los días 28 y 29 de julio no solo representan feriados oficiales, sino que también evocan la historia, la identidad y el fervor patriótico que une a la nación.

Durante estos días, muchas personas se preparan para las reuniones familiares y aprovechan para hacer compras de último minuto. Ante esta situación, surge la duda sobre cuáles serán los horarios de atención de los principales supermercados del país en estas fechas. ¿Será como un día común? ¿Habrá ciertas restricciones? AQUÍ lo que debes saber.

¿Cuál es el horario de atención de Tottus, Plaza Vea, Metro y más supermercados para este 28 y 29 de julio?

Hasta el momento, se conoce que las principales cadenas del Perú operarán en sus horarios habituales. Cabe precisar que ningún supermercado ha oficializado algún cambio en aquellos horarios. A continuación, se presentan los detalles específicos de cada establecimiento:

Conoce cuál es el horario de atención de Tottus, Plaza Vea, Metro y más supermercados para este 28 y 29 de julio.

Plaza Vea : atenderá al público desde las 8.00 a. m. hasta las 10.00 p. m. , sin modificaciones en su horario habitual.

: atenderá al público desde las , sin modificaciones en su horario habitual. Tottus : mantendrá un horario continuo, operando de 8.00 a. m. a 10.00 p. m. en todas sus sucursales.

: mantendrá un horario continuo, operando de en todas sus sucursales. Metro: abrirá sus puertas a las 8.00 a. m. y cerrará a las 11.00 p. m. , siguiendo su rutina habitual.

abrirá sus puertas a las , siguiendo su rutina habitual. Vivanda : también respetará su horario estándar, de 8.00 a. m. a 11.00 p. m. , sin cambios.

: también respetará su horario estándar, de , sin cambios. Makro : ofrecerá sus servicios desde las 07.30 a. m. hasta las 10.00 p. m. ., como en cualquier día normal.

: ofrecerá sus servicios desde las ., como en cualquier día normal. Mass: su horario de 7.00 a. m. a 10.00 p. m.

su horario de Tambo: si bien algunas tiendas atienden las 24 horas , otras operarán de 9.00 a. m. a 10.00 p. m. o de 9.00 a. m. a 10.45 p. m.

si bien algunas tiendas atienden , otras operarán de o de Wong: abrirá sus puertas de 8.00 a. m. a 10.00 p. m.

¿Pueden variar los horarios por Fiestas Patrias?

Hasta el cierre de la nota, las cadenas de supermercados no han confirmado variaciones en sus horarios con motivo de las Fiestas Patrias 2026. Si alguna empresa decide realizar ajustes en los horarios de ciertos locales o en determinadas ciudades, se dará a conocer la información a través de sus canales oficiales.