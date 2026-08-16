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Resultados del Examen de Admisión Modalidad Especial UNJFSC 2027-I: revisa lista de ingresantes y puntaje obtenido

¡Los resultados ya están disponibles! Revisa la lista de ingresantes a la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y conoce si alcanzaste una vacante.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del Examen de Admisión de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 2027-I.
Revisa los resultados del Examen de Admisión de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 2027-I. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC) realizó este domingo 16 de agosto el Examen de Admisión Modalidad Especial 2027-I, dirigido a los postulantes que buscan alcanzar una de las vacantes disponibles. Tras culminar la evaluación, los participantes ya pueden acceder a los resultados oficiales.

Revisa los resultados del Examen de Admisión Extraordinario UNIFSLB 2026-II de este 16 de agosto.

PUEDES VER: Resultados del Examen Extraordinario UNIFSLB 2026-II: LINK para consultar si alcanzaste una de las vacantes

Link de consulta de resultados UNJFSC 2027-I

Para acceder a la lista de ingresantes a la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión solo debes ingresar al siguiente enlace que te compartimos:

  • Resultados del Examen de Admisión UNJFSC Modalidad Especial 2027-I: dale clic aquí
examen UNJFSC

Accede a los resultados del Examen de Admisión Modalidad Especial UNJFSC 2027-I.

De acuerdo con la información difundida por la casa de estudios, el examen tuvo como fecha de realización el domingo 16 de agosto. Los postulantes debían ingresar al recinto universitario entre las 7:00 a. m. y 8:00 a. m., mientras que la puerta habilitada para el acceso fue la Puerta N.° 4.

Para rendir la evaluación, los participantes tenían que presentar de manera obligatoria su carné de postulante y DNI. Asimismo, la universidad informó que proporcionaría los materiales necesarios para desarrollar la prueba, entre ellos lápiz 2B, borrador y tajador.

¿Qué objetos estuvieron prohibidos durante el examen?

La UNJFSC también estableció una serie de restricciones para garantizar el correcto desarrollo de la evaluación. Entre los objetos prohibidos figuraron aparatos tecnológicos y de música, como tablets, smartwatches, memorias USB, celulares y otros dispositivos. También se restringió el ingreso de útiles de escritorio, llaves, monederos, mochilas, carteras y determinados accesorios.

Los postulantes deben tener en cuenta que la universidad considera como una falta cualquier medio utilizado con fines de fraude durante el ingreso a la universidad o en el aula, de acuerdo con el artículo 57 de su Reglamento General de Admisión. Por ello, quienes rindieron la prueba deberán esperar la información oficial para conocer su situación en el proceso.

Finalmente, la imagen proporcionada no contiene la lista de ingresantes ni los puntajes del Examen de Admisión Modalidad Especial 2027-I, por lo que esos datos no pueden confirmarse únicamente con este material. Una vez que la UNJFSC publique oficialmente los resultados, los postulantes podrán revisar si alcanzaron una vacante y conocer el puntaje obtenido en la evaluación.

¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión?

La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC) cuenta con una oferta académica de 37 carreras profesionales distribuidas en 13 facultades:

  • Bromatología y Nutrición: Bromatología y Nutrición.
  • Ciencias: Matemática Aplicada, Biología con mención en Biotecnología, Física, Estadística e Informática.
  • Ciencias Económicas, Contables y Financieras: Economía y Finanzas, Ciencias Contables y Financieras.
  • Ciencias Empresariales: Administración, Negocios Internacionales, Gestión en Turismo y Hotelería.
  • Ciencias Sociales: Ciencias de la Comunicación, Sociología y Trabajo Social.
  • Derecho y Ciencias Políticas: Derecho y Ciencias Políticas.
  • Educación: Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Física, además de las especialidades de Educación Secundaria y Educación Tecnológica.
  • Ingeniería Agraria, Industrias Alimentarias y Ambiental: Ingeniería Agronómica, Ingeniería Zootécnica, Ingeniería Ambiental e Ingeniería en Industrias Alimentarias.
  • Ingeniería Civil: Ingeniería Civil.
  • Ingeniería Industrial, Sistemas e Informática: Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática e Ingeniería Electrónica.
  • Ingeniería Pesquera: Ingeniería Pesquera e Ingeniería Acuícola.
  • Ingeniería Química y Metalúrgica: Ingeniería Química e Ingeniería Metalúrgica.
  • Medicina Humana: Medicina Humana y Enfermería.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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