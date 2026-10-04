¿Cuándo juega Universitario vs Melgar por la reanudación del Torneo Clausura 2026?

A poco de culminar la fecha FIFA, millones de hinchas están a la espera de la reanudación del Torneo Clausura 2026. Uno de los partidos que más aguarda el aficionado es el duelo entre Universitario vs Melgar en el Monumental, por lo que te damos todos los detalles como el día y horario del encuentro.

¿Cuándo juega Universitario vs Melgar por Torneo Clausura?

Este partido entre Universitario y Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 10 de octubre en el Estadio Monumental de Ate. Los cremas serán locales ante un rival directo como los rojinegros, por lo que buscarán a como de lugar el triunfo para orgullo de sus seguidores.

Horario del partido entre Universitario vs Melgar

El duelo entre cremas y arequipeños iniciará a partir de las 7.00 pm. horas locales. De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 6.00 pm.

Perú, Ecuador, Colombia: 7.00 pm.

Venezuela, Bolivia: 8.00 pm.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 9.00 pm.

Universitario y Melgar se verán cara a cara por el Torneo Clausura 2026.

¿Cómo llegan Universitario y FBC Melgar?

Universitario de Deportes llega a la reanudación del Torneo Clausura 2026 ubicado en el segundo lugar con 20 puntos, a solo dos unidades del líder Deportivo Garcilaso. En la tabla acumulada, el cuadro crema también marcha segundo con 49 puntos, por lo que el duelo ante Melgar será importante en su objetivo de mantenerse en la pelea por los primeros lugares. La principal novedad dentro del conjunto merengue es con relación al regreso de Fabián Bustos como DT, pero aún podrá hacer su debut en el choque ante Sport Boys.

Por su parte, FBC Melgar ocupa el séptimo puesto del Torneo Clausura con 18 puntos, mientras que en la tabla acumulada se encuentra cuarto con 46 unidades. El conjunto arequipeño aprovechó la fecha FIFA para mantener el ritmo de competencia y disputó un amistoso ante Alianza Lima en Matute, encuentro que terminó 1-1 con gol de Alan Cantero para los blanquiazules. El 'Dominó' utilizó el compromiso para darle minutos a distintos futbolistas y llegar preparado al reinicio del campeonato.