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Fabián Bustos y un dato sorpresivo: ¿Cuántos partidos dirigirá con la 'U' en el peor de los casos?

Fabián Bustos, DT de Universitario, debe cumplir con su sanción en la Liga 1 2026, por lo que en el peor de los casos dirigirá una cantidad ridícula de partidos.

Francisco Esteves
Fabián Bustos y un dato sorpresivo.
Fabián Bustos y un dato sorpresivo. | Foto: Universitario - X.
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Universitario de Deportes destituyó a Héctor Cúper y decidió contratar a Fabián Bustos como su flamante entrenador para la recta final del Torneo Clausura, ilusionándose así con el tetracampeonato de la Liga 1. No obstante, un detalle que muy pocos tenían en cuenta es que el DT deberá cumplir con una sanción.

Fabián Bustos no podrá dirigir sus primeros partidos con Universitario en el Torneo Clausura

PUEDES VER: ¿Por qué Fabián Bustos no podrá dirigir sus primeros tres partidos en su vuelta a Universitario?

El estratega argentino arrastra un castigo desde el año pasado, cuando la Comisión Disciplinaria le impuso cuatro fechas de suspensión por unos gestos realizados durante el clásico con Alianza Lima en Matute. De ellas, únicamente cumplió con una jornada y ahora que ha vuelto deberá completarlas, por lo que no estará en los siguientes tres duelos del combinado merengue.

Es decir, Fabián Bustos se perderá la fecha 11, 12 y 13 del Torneo Clausura, y el plan de Universitario es que dirija las últimas cuatro jornadas y los playoffs de la Liga 1, incluyendo una hipotética final. Pese a ello, es posible que únicamente termine estando en cuatro compromisos.

Resulta que si la 'U' no logra clasificar a los playoffs, Fabián Bustos habrá sido contratado para dirigir únicamente en las jornadas 14, 15, 16 y 17, algo totalmente insólito teniendo en cuenta el momento del año que atravesamos. Eso sí, de momento no hay nada dicho y el DT podría incluso salir campeón nacional.

Fabián Bustos, Universitario de Deportes

Fabián Bustos fue presentado en conferencia de prensa como nuevo entrenador de la 'U'.

¿Contra qué club debutará Fabián Bustos?

Fabián Bustos debutará con la 'U' el 28 de octubre, durante el partido contra Sport Boys en el Monumental de Ate desde las 4.00 p. m. de Lima, Perú. Luego, en el Clausura, estará presente ante Atlético Grau, CD Moquegua y Sport Huancayo. Tiene esa cantidad de encuentros para dar el golpe y quedarse con el título de la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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