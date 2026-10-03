Periodista colombiano dio rotunda opinión sobre el paso de Fabián Bustos en Millonarios: "No cumplió"

Fabián Bustos regresó a Universitario de Deportes luego de estar un tiempo sin equipo tras su salida de Millonarios de Colombia. El técnico argentino vuelve a tienda crema en reemplazo de Héctor Cúper con el único objetivo de ganar el Torneo Clausura y luchar por el tetracampeonato. No obstante, en tierras 'cafeteras' aún queda el recuerdo sobre el paso de Bustos. En ese contexto, un periodista tomó la palabra y dio una rotunda opinión sobre lo que fue la etapa del entrenador en el cuadro albiazul.

Periodista colombiano habló sobre el paso de Bustos en Millonarios tras su llegada a la 'U'

En entrevista para el programa 'Desmarcados', el periodista deportivo Cristian Pinzón habló sobre la era Bustos en el 'Millo' y, si bien señaló que tuvo buenos pasajes con el equipo, su etapa no se puede considerar del todo positiva debido a que no alcanzó los objetivos trazados en la presente temporada.

"Uno no puede discutir con los números. Fue un 61% este semestre, un 54% en total. Yo diría que (fue) bueno, pero dejando en claro que no cumplió con el objetivo de entrar a los ocho (clasificados) porque él toma un equipo que estaba al borde de la eliminación, pero él sabía lo que estaba asumiendo. En Copa Sudamericana espectacular la eliminación de Atlético Nacional, pero para un equipo como Millonarios eso no puede ser contentillo. Eso está bien para equipos de media tabla para abajo", manifestó.

Fabián Bustos regesó a Universitario tras su paso por Millonarios

De esta manera, el paso de Fabián Bustos por Millonarios dejó opiniones divididas en Colombia, especialmente por los objetivos que el equipo no pudo alcanzar durante su gestión. Ahora, el estratega argentino tendrá un nuevo desafío al frente de Universitario de Deportes, donde buscará cambiar la imagen que dejó en su última experiencia y llevar al conjunto crema hacia la pelea por el Torneo Clausura y el tetracampeonato.

¿Cuándo debutará Fabián Bustos con Universitario?

Recordemos que el argentino de 57 años fue sancionado con cuatro fechas de suspensión durante su primera etapa al mando de la 'U' y solo alcanzó a cumplir con una fecha. Es decir, tiene que completar las tres restantes para dirigir en el torneo local. En ese sentido, su debut está previsto para la fecha 14 del Clausura, ante Sport Boys en el Estadio Monumental.