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Estadio Monumental de Universitario ya no recibirá al Papa León XIV por insólita razón

Confirmaron que el Papa León XIV no visitará el Estadio Monumental de Universitario como se tenía previsto. Conoce el motivo.

Francisco Esteves
Estadio Monumental de Universitario ya no recibirá al Papa León XIV.
Estadio Monumental de Universitario ya no recibirá al Papa León XIV. | Foto: Composición Líbero.
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Triste noticia para los fieles de Dios. Recientemente, se confirmó que el Papa León XIV ya no visitará el Estadio Monumental de Universitario de Deportes por una insólita y contundente razón. Esto ha generado mucha polémica entre quienes contaban con poder asistir al recinto deportivo para ver de cerca al Sumo Pontífice de la Iglesia Católica.

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Resulta que, de acuerdo con información brindada por el Monseñor Guillermo Inca, coordinador nacional de la visita papal y secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Peruana, para Canal N, la visita del Obispo de Roma al coloso de Ate no podrá darse y no hay marcha atrás.

Se avanzó mucho en el proceso, pero ya hubo cuestiones técnicas que ya eran, diríamos así, insalvables”, indicó para el mencionado medio de comunicación. Asimismo, se precisó que todo encuentro con el Santo Padre siempre ha sido, es y será gratuito; detalle que nos da una pista del por qué se canceló la llegada del Papa al Estadio Monumental de Universitario.

Papa León XIV

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¿Por qué se canceló la visita del Papa León XIV al Monumental?

El periodista Gustavo Peralta, conocido por estar pendiente de todo lo que sucede con Universitario de Deportes y brindar información al respecto, señaló en sus redes sociales que el tema de los palcos en el recinto deportivo complicó la visita del Papa León XIV. Aunque más allá de ello no reveló otros detalles.

No obstante, todo apunta a que los dueños de los palcos en el Estadio Monumental querían cobrar por el ingreso a ellos para poder tener una vista privilegiada al Santo Padre, algo que va totalmente en contra de la Iglesia Católica. Como se indicó previamente, todo encuentro con su eminencia es totalmente gratis y es una falta de respeto intentar sacar un beneficio económico sobre esa base.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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