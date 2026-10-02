Liga 1 tomó drástica medida contra Alianza por infracciones ante Universitario en el Clausura

Alianza Lima afronta un nuevo problema tras el clásico ante Universitario de Deportes por el Torneo Clausura. La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 abrió una investigación contra el cuadro blanquiazul por dos hechos registrados durante el partido disputado en Matute y ahora la dirigencia íntima tendrá un plazo de tres días para presentar sus respectivos descargos.

Liga 1 y su fuerte medida contra Alianza Lima por infracciones ante Universitario en el Torneo Clausura

De acuerdo con el informe del delegado del encuentro, recogido por el periodista Kevin Pacheco, se reportaron incidentes relacionados con el lanzamiento de objetos hacia la delegación de Universitario. Los hechos se habrían producido tanto durante la llegada del plantel visitante como después del final del compromiso, cuando los jugadores y cuerpo técnico crema se dirigían a los camerinos.

“Al culminar cuando el cuerpo técnico y jugadores del club Universitario de Deportes, se dirigían hacia los camerines, personas que se encontraban en la tribuna oriente lanzaron monedas, botellas de plástico vacías y otras a medio consumir, e inclusive un cargador de celular portátil, no logrando causar daño o lesión alguno”, se lee en el documento.

La Comisión Disciplinaria abrió expediente contra Alianza Lima por infracciones ante Universitario

El reporte también hace referencia a lo sucedido el 12 de septiembre de 2026, durante el ingreso del bus de Universitario al estadio Alejandro Villanueva. Según el informe, la Policía Nacional del Perú tuvo que intervenir ante el lanzamiento de objetos por parte de algunos hinchas hacia la zona de acceso. "Estos hechos fueron grabados y registrados por personal de medios de la Liga 1, los mismos que remitirán estos registros constados", se añadió.

Pero los incidentes en las tribunas no serían el único motivo de la investigación. El informe también cuestiona una actividad realizada en la previa del clásico, debido al ingreso al campo de juego de Rafael López Aliaga, entonces candidato a la Alcaldía de Lima Metropolitana, y Susana Saldaña, candidata a la Municipalidad Distrital de La Victoria.

La Comisión Disciplinaria abrió expediente contra Alianza Lima por infracciones ante Universitario

Aunque el Oficial de Seguridad de Alianza Lima manifestó inicialmente que dicha actividad contaba con autorización de la Liga 1, la revisión de la documentación habría determinado lo contrario. “Se recepcionó la información que el Sr. Rafael López Aliaga, Candidato a la Alcaldía Municipal de Lima Metropolitana y la Sra. Susana Saldaña, Candidata a la Municipalidad Distrital de La Victoria, ingresaron al campo de juego, al parecer en una actividad política, al ser consultado el Oficial de Seguridad del club local, manifestó que dicha activación estaba aprobada por la Liga 1, al verificar el formato de activaciones marketing y comercial 2026 de la Liga 1, se logra apreciar que no existe autorización alguna sobre esta actividad”, señala el informe.