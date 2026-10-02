Alineaciones Perú vs Canadá: El imponente once de Mano Menezes para amistoso por fecha FIFA

La selección peruana de fútbol tendrá su tercera prueba de fuego en esta fecha FIFA de septiembre y octubre ante su similar de Canadá. El partido se realizará este sábado 3 de octubre en Montreal y Mano Menezes ya bosqueja el equipo que iniciará las acciones ante la 'Hoja de Maple'. En esta nota, te traemos las posibles alineaciones de ambas escuadras, que protagonizarán un duelo de pronóstico reservado.

Posible alineación de Perú

Pedro Gallese; Oliver Sonne; Miguel Araujo o Erick Noriega; Renzo Garcés; Marcos López; Wilder Cartagena; Yoshimar Yotún; André Carrillo; Piero Magallanes; Jairo Vélez y Gianluca Lapadula .

Tras los primeros dos encuentros, el estratega brasileño optaría por el regreso de algunos nombres que no iniciaron las acciones en el empate con México. Oliver Sonne volvería al once titular luego de ser suplente ante el 'Tri'. El lateral del Burnley no mostró su mejor versión ante Estados Unidos. Sin embargo, en su ingreso ante los mexicanos demostró mayor solidez defensiva, por lo cual Menezes apostaría nuevamente por él.

Otra de las grandes novedades sería la incorporación de André Carrillo. La 'Culebra' se perdió los amistosos anteriores a modo de precaución debido a un pequeño desgarro que arrastró desde las últimas semanas. Ya con el descanso debido, podría arrancar en Montreal junto a Gianluca Lapadula, quien volvería a comandar la ofensiva en reemplazo de Adrián Ugarriza.

Gianluca Lapadula se perfila como titular ante Canadá junto a Oliver Sonne

En cuanto a la zaga central, Renzo Garcés se ha consolidado como uno de los 'fijos' en el esquema peruano, por lo cual se espera que vuelva a ser titular ante Canadá. La duda surge a raíz de quién sería su acompañante en esta ocasión, si Miguel Araujo o Erick Noriega.

Posible alineación de Canadá

Dayne St. Clair; Niko Sigur, Luc de Fougerolles, Richie Laryea, Nathan Saliba; Mathieu Choiniere, Jacob Shaffelburg, Ralph Priso; Jonathan David, Cyle Larin, Tajon Buchanan .

Para este partido, se prevé que el técnico Jesse Marsch repita el mismo once que venció 1-0 a Chile el pasado 26 de septiembre. Aunque existe la posibilidad de que Richie Laryea y Niko Sigur tengan descanso en esta ocasión debido a los golpes que sufrieron en el partido ante 'La Roja'.