Hola Charlotte Fest 2026 en Estados Unidos: ¿cuándo y a qué hora inician los eventos para honrar la hispanidad este fin de semana?

Charlotte se prepara para celebrar la diversidad latinoamericana con el regreso del Hola Charlotte Festival 2026, uno de los principales eventos por el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos. La jornada se realizará este sábado 3 de octubre en el centro de la ciudad, con música, gastronomía, actividades culturales y presentaciones en vivo. De acuerdo con WCNC, el encuentro reunirá a familias y visitantes para disfrutar de las tradiciones de distintos países de Latinoamérica.

Hola Charlotte celebra la cultura, música y tradiciones latinas en el corazón de la ciudad.

¿Cuándo y a qué hora inicia el Hola Charlotte Festival 2026?

El Hola Charlotte Festival se realizará este sábado 3 de octubre en Tryon Street, en Uptown Charlotte. El evento será gratuito y reunirá actividades culturales, música en vivo, comida y espacios dedicados a las tradiciones latinoamericanas. Fuentes sobre la edición 2026 señalan que la jornada comenzará al mediodía y destacan la participación del cantante nicaragüense Luis Enrique.

Entre las actividades más esperadas figura el Desfile de Banderas, programado para la 1:40 p. m. en el escenario ubicado en la intersección de Tryon Street y 4th Street. La presentación contará con bailarines, representantes de la comunidad y voluntarios que portarán las banderas de distintos países latinoamericanos.

La celebración forma parte de los Charlotte Festivals 2026 y se desarrolla durante el Mes de la Herencia Hispana. Por ello, quienes buscan eventos en Charlotte hoy o eventos en Charlotte este fin de semana encontrarán en este festival una alternativa gratuita para disfrutar de música, comida y expresiones culturales de la comunidad latina.

¿Qué habrá en el Charlotte Festival este fin de semana?

El Charlotte Festival contará con espacios culturales dedicados a países como Colombia, El Salvador, Panamá, Honduras, Costa Rica, Argentina, México, Brasil, República Dominicana y Puerto Rico. En cada área, los asistentes podrán conocer objetos tradicionales, instrumentos musicales, vestimentas y otras expresiones del patrimonio cultural de estas naciones.

La programación también incluirá presentaciones musicales y espectáculos en distintos puntos del festival. Entre los artistas anunciados destacan Luis Enrique y el grupo mexicano de cumbia Los Rojos. La propuesta busca reunir entretenimiento y cultura en una jornada dirigida a familias y visitantes de Charlotte.

Además de los espectáculos, habrá puestos gastronómicos, actividades familiares, recursos comunitarios y exhibiciones que buscan mostrar la diversidad de la comunidad hispana de la ciudad.

El evento se desarrollará en Tryon Street, entre Brooklyn Village Avenue y 4th Street. La entrada será gratuita, por lo que el Hola Charlotte Festival 2026 se presenta como una de las actividades destacadas de este fin de semana para celebrar la herencia hispana en Estados Unidos.