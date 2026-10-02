Universitario vs Gerdau Minas EN VIVO por Copa Brasilia: horario y dónde ver

Universitario se enfrenta a Gerdau Minas, HOY viernes 2de octubre, a partir de las 16:00 hora peruana y 18:00 en Brasil, por las semifinales de la Copa Brasilia de vóley. El duelo se disputará en el Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal (Ginásio FVDF) y a continuación puedes conocer los horarios y cómo verlo.

¿A qué hora juega Universitario vs Gerdau Minas?

Perú, Colombia y Ecuador: 16:00 horas

Bolivia y Venezuela: 17:00 horas

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 18:00 horas

México y Honduras: 15:00 horas

Estados Unidos: 17:00 horas (Miami y Nueva York) y 14:00 horas (Los Ángeles)

España: 23:00 horas

¿Dónde ver Universitario vs Gerdau Minas?

El enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Gerdau Minas será transmitido en vivo a través del canal de YouTube de Metrópoles Esportes, plataforma que llevará todas las incidencias en directo de este electrizante choque entre peruanas y brasileñas.

Universitario vs Gerdau Minas por Copa Brasilia: previa

Universitario de Deportes disputará la semifinal de este torneo amistoso internacional de vóley con la mira puesta en su preparación para la Liga Peruana de Vóley. La 'U' tiene asegurados dos partidos en el certamen, ya que según el resultado de esta llave chocará este sábado por la gran final o por el tercer puesto frente al ganador o perdedor de la serie entre Fluminense y Brasília Vôlei.

El desafío no será nada sencillo para las cremas, pues al frente estará el poderoso Gerdau Minas, club de Belo Horizonte que llega tras firmar una gran campaña en la que obtuvo el subcampeonato del torneo local brasileño. Este choque ante una plantilla de alta jerarquía servirá para medir el ritmo colectivo y afinar detalles exigentes en la cancha.

Universitario vs Gerdau Minas por la Copa Brasilia

Tras culminar su participación en tierras brasileñas, el plantel merengue volverá a Lima para reencontrarse con su hinchada en 'La Noche de las Pumas'. La cita está programada para este viernes 9 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes, donde Universitario presentará a su equipo oficial enfrentando a Sancor Seguros Vôlei.