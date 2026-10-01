0

Francia vs. Italia EN VIVO por la UEFA Nations League: pronóstico, hora y canal

Francia vs. Italia chocan este viernes por la fecha 3 del grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League. Conoce los horarios y qué canal transmite el partido EN VIVO.

Jostein Canales
Francia y Italia juegan este viernes por el grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-2027.
Francia y Italia juegan este viernes por el grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-2027. | Foto: Composición de Libero
COMPARTIR

Los países Francia vs. Italia juegan EN VIVO este viernes un partido con sabor a clásico por la fecha 3 del grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-2027 en el Stade de France de París. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, podrás hacerlo por Libero.pe.

Jorge Jesús dio fuerte comentario sobre Cristiano Ronaldo tras su retiro de la concentración de la selección de Portugal

PUEDES VER: Jorge Jesús rotundo sobre Cristiano Ronaldo tras retiro de la concentración de Portugal: "No huiré de él"

Luego de dos años, las selecciones de Francia e Italia se vuelven a enfrentar en un partido de fútbol. El antecedente más reciente entre ambas selecciones ocurrió en la fase de grupos de la pasada edición de la UEFA Nations League, cuando los 'Galos' se quedaron con el primer lugar de la zona 2 al derrotar por 3-1 a los 'Azurri' en Milán.

De acuerdo a la tabla de posiciones del grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-27, la selección de Francia es la única líder por conseguir puntaje perfecto al derrotar a Turquía y Bélgica. Por su parte, Italia debutó con derrota como local ante los belgas; sin embargo, consiguió una goleada inesperada ante los turcos y tienen la intención de cortar la racha de victorias de su clásico rival.

Francia vs. Italia: horario del partido de la UEFA Nations League

Si la UEFA Nations League te está pareciendo muy interesante y quieres sintonizar el partido entre Francia vs. Italia, por la tercera fecha del grupo 1 de la Liga A, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 12:45 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 1:45 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 2:45 p. m.
  • Estados Unidos: 2:45 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 12:45 p. m. (Los Ángeles)
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3:45 p. m.
  • Francia, Italia y España: 8:45 p. m.

¿Dónde ver Francia vs. Italia?

  • Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
  • México: Sky Sports
  • Centroamérica: ESPN y Disney Plus
  • Francia: TF1, Molotov y myCANAL
  • Italia: RAI 1 y Raiplay
  • España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play y Movistar Plus
  • Estados Unidos: VIX Premium

Francia vs. Italia: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Casas de apuestasFranciaEmpateItalia
Betsson1.434.806.30
Betano1.475.106.60
Bet3651.455.005.50
1XBET1.445.206.90
Caliente1.455.006.50
Stake1.435.006.45
Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Revelan la verdadera razón por la que Cristiano Ronaldo dejó Portugal: "Traición"

  2. Partidos de hoy, jueves 1 de octubre: qué partidos hay de Nations League, Copa de la Liga y amistosos

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano