Francia vs. Italia EN VIVO por la UEFA Nations League: pronóstico, hora y canal

Los países Francia vs. Italia juegan EN VIVO este viernes un partido con sabor a clásico por la fecha 3 del grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-2027 en el Stade de France de París. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, podrás hacerlo por Libero.pe.

Luego de dos años, las selecciones de Francia e Italia se vuelven a enfrentar en un partido de fútbol. El antecedente más reciente entre ambas selecciones ocurrió en la fase de grupos de la pasada edición de la UEFA Nations League, cuando los 'Galos' se quedaron con el primer lugar de la zona 2 al derrotar por 3-1 a los 'Azurri' en Milán.

De acuerdo a la tabla de posiciones del grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-27, la selección de Francia es la única líder por conseguir puntaje perfecto al derrotar a Turquía y Bélgica. Por su parte, Italia debutó con derrota como local ante los belgas; sin embargo, consiguió una goleada inesperada ante los turcos y tienen la intención de cortar la racha de victorias de su clásico rival.

Francia vs. Italia: horario del partido de la UEFA Nations League

Si la UEFA Nations League te está pareciendo muy interesante y quieres sintonizar el partido entre Francia vs. Italia, por la tercera fecha del grupo 1 de la Liga A, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 12:45 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 1:45 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 2:45 p. m.

Estados Unidos: 2:45 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 12:45 p. m. (Los Ángeles)

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3:45 p. m.

Francia, Italia y España: 8:45 p. m.

¿Dónde ver Francia vs. Italia?

Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus

México: Sky Sports

Centroamérica: ESPN y Disney Plus

Francia: TF1, Molotov y myCANAL

Italia: RAI 1 y Raiplay

España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play y Movistar Plus

Estados Unidos: VIX Premium

Francia vs. Italia: pronóstico y cuánto paga en apuestas