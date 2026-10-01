Ricardo Gareca dio fuerte comentario sobre Mano Menezes tras el rendimiento de Perú en los amistosos

La selección peruana cayó ante Estados Unidos y luego empató con México en sus amistosos internacionales correspondientes a la fecha FIFA. A raíz de estos resultados, Ricardo Gareca fue consultado acerca del desempeño de Perú bajo la dirección de Mano Menezes en estos encuentros.

Ricardo Gareca dio rotunda opinión sobre Mano Menezes tras el rendimiento de la selección en los amistosos ante México y Estados Unidos

En medio de su visita al partido de Juan Aurich por la Liga 3, Gareca fue consultado por la prensa sobre cómo ve el rendimiento de la selección peruana liderada por Menezes en los amistosos internacionales.

El entrenador argentino declaró al medio TVA Deportes que el técnico brasileño está comenzando con encuentros de menor a mayor exigencia y que, poco a poco, irá analizando y extrayendo conclusiones sobre qué jugadores deben formar parte de la Bicolor.

"Menezes recién comienza y estos partidos le sirven para sacar conclusiones. Está bien, porque cuanto más exigentes sean los rivales que enfrenten a la selección, mucho mejor; le permitirá saber en qué situación están los jugadores, cómo está la selección", afirmó.

Asimismo, Ricardo Gareca precisó que no le corresponde dar consejos a Mano Menezes como técnico de la selección peruana y subrayó que él debe aprender durante el proceso y buscar los mejores resultados.

"No estoy en condiciones de poder decirle, porque hace años que me fui de la selección; entonces, él tiene que vivir su propia experiencia junto con todo su cuerpo técnico. Le deseo lo mejor, somos hinchas", finalizó.

¿Cómo le va a Mano Menezes como técnico de la selección peruana?

Mano Menezes fue contratado por la Federación Peruana de Fútbol para asumir la conducción técnica del proceso clasificatorio hacia el Mundial de 2030. Antes del inicio de las Eliminatorias, el entrenador brasileño ha dirigido 6 partidos amistosos internacionales, con un registro de 1 triunfo, 2 igualdades y 3 caídas.