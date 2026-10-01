Franco Velazco dio fuerte comentario sobre la salida de Héctor Cúper de Universitario: "Chismes"

Universitario de Deportes vive una nueva etapa tras la llegada de Fabián Bustos como nuevo entrenador del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Sin embargo, en medio de ello, Franco Velazco, administrador del club, salió al frente para responder sobre la inesperada salida de Héctor Cúper.

Franco Velazco dio rotundo comentario sobre la salida de Héctor Cúper de Universitario de Deportes

Durante la conferencia de prensa en la que Bustos fue presentado como nuevo entrenador de Universitario, Velazco respondió a los medios que asistieron cuando le preguntaron por la salida de Cúper del banquillo merengue.

El administrador temporal del cuadro crema mencionó que prefiere no dar detalles sobre cómo se dio la finalización del contrato del entrenador argentino, ya que solamente están hablando sobre el regreso del nuevo técnico.

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Sin embargo, Franco Velazco expresó su agradecimiento a Héctor Cúper por la gran profesionalidad que demostró durante el tiempo en que estuvo al frente de Universitario de Deportes.

"Héctor Cúper, en realidad, muchos de los temas nosotros los vamos a manejar siempre de manera reservada. Hoy está Fabián con nosotros y su comando técnico, así que nos vamos a concentrar un poco de hoy hacia adelante en las cosas que nos importan, que es básicamente lograr el Torneo Clausura y el campeonato a fin de año. Aprovecho para agradecer por su profesionalismo y, más aún, la parte personal, muy importante para nosotros", afirmó.

Franco Velazco le dio poca importancia a los rumores sobre la salida de Héctor Cúper

Por otra parte, Velazco dejó en claro que no quiere darle demasiada importancia a las noticias que circulaban en redes sociales y en las que se afirmaba que los jugadores del plantel de Universitario no estaban de acuerdo con la permanencia de Cúper como entrenador.

"Después, sobre lo que circuló en redes sociales la semana pasada, en realidad no me voy a detener en trascendidos, en chismes y, en verdad, no tengo nada más que opinar al respecto. En la 'U', tanto plantel, jugadores, los comandos técnicos y nosotros, los directivos, siempre hemos procurado ir adelante, buscar siempre los objetivos deportivos que requiere la institución. Así que todas las tonterías que se han hablado en redes sociales, en verdad, no voy a reparar ni me voy a detener en atender chismes y trascendidos que no tienen ningún sustento para nosotros. Repito: hoy estamos concentrados en los objetivos que nos hemos propuesto, a falta de estas siete fechas para terminar el torneo", finalizó.