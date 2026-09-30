ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Staunton: un agente mató a un hombre de 39 años durante un altercado, ¿qué captó la cámara corporal?

Un tiroteo ocurrido en el estacionamiento de un Walmart en Staunton, Estados Unidos, dejó muerto a un hombre de 39 años tras un altercado con un agente de policía. Más de una semana después del hecho, las autoridades aún no han divulgado todos los detalles de lo ocurrido, y la investigación permanece abierta.

Un agente disparó y mató a un hombre de Portsmouth durante un altercado en un Walmart de Staunton.

De acuerdo con información publicada por WAVY 10 On Your Side, el incidente ocurrió el 22 de septiembre de 2026, alrededor de las 7:15 p. m., cuando un agente del Departamento de Policía de Staunton acudió al estacionamiento de un Walmart tras recibir una llamada al 911.

¿Qué ocurrió en el Walmart de Staunton durante el altercado?

El agente tuvo un altercado con Montique Tremayne Gaston, de 39 años y residente de Portsmouth. Durante el enfrentamiento, el policía utilizó su arma de fuego y lo hirió de gravedad. Los agentes que llegaron posteriormente intentaron brindarle primeros auxilios, pero Gaston fue declarado muerto en el lugar.

El jefe de Policía de Staunton, James E. Williams, expresó sus condolencias a los familiares y amigos de Gaston y señaló que aún no se conocen todos los elementos necesarios para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

¿Qué captó la cámara corporal del agente?

Una de las principales interrogantes del caso es qué muestra la cámara corporal que llevaba el agente durante el altercado ocurrido en un Walmart. Según WAVY 10 On Your Side, el dispositivo registró el incidente completo y la grabación fue entregada a la Policía Estatal de Virginia, organismo encargado de realizar una investigación independiente.

Por ahora, las autoridades no han hecho público el video, ya que forma parte de una investigación en curso. El agente involucrado también fue suspendido temporalmente mientras se esclarecen los hechos.

Williams pidió esperar a que se revisen todas las pruebas antes de sacar conclusiones. El jefe policial señaló que no sería apropiado prejuzgar el resultado de la investigación y añadió que las inquietudes de la comunidad deben ser escuchadas.

La sección de la NAACP en Staunton, por su parte, ha reclamado mayor transparencia y una explicación más detallada de la secuencia de acontecimientos que terminó con el uso de fuerza letal. Su presidenta, Nadia Ware, sostuvo que la transparencia es necesaria para mantener la confianza pública en la investigación.

Una vez concluida la investigación de la Policía Estatal de Virginia, el expediente será remitido a un fiscal estatal independiente de Staunton para su revisión.

La familia de Gaston también solicitó apoyo para afrontar los gastos derivados de su muerte. Una persona que se identificó como familiar creó una campaña en GoFundMe y señaló que los hijos del hombre presenciaron el tiroteo. La familia busca ayuda para cubrir los gastos funerarios, viajes y otras necesidades relacionadas con la pérdida.