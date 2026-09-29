Argentina vs Bolivia EN VIVO por amistoso internacional sin Messi: horarios, canales y pronósticos

Argentina vs. Bolivia EN VIVO y DIRECTO por amistoso de fecha FIFA. La Albiceleste tendrá un nuevo compromiso internacional luego de lo que fue su participación en el Mundial 2026 y será ante Bolivia. El elenco dirigido por Lionel Scaloni se prepara nuevamente para afrontar una nueva era, que será sin Lionel Messi. El astro rosarino dejará muy pronto la camiseta celeste y blanca y tendrá su despedida el martes 6 de octubre de 2026, por lo que ha sido reservado para este día especial, de acuerdo con la prensa argentina.

El compromiso entre la Verde y la Albiceleste se realizará este miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde todo parece indicar que Cuti Romero llevará la cinta de capitán para este compromiso.

¿Cuándo juega Argentina vs Bolivia?

Bolivia vs Argentina está programado para este miércoles 30 de setiembre en el estadio Mario Alberto Kempes, que cuenta con una capacidad oficial aproximada de 57.000 espectadores.

Así luce el estadio Mario Alberto Kempes

¿A qué hora juega Argentina vs Bolivia?

Argentina contra Bolivia está programado para seguir desde las 7.00 p. m. (hora peruana). Estos son los horarios para otros países.

México: 6.00 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 7.00 p. m.

Venezuela y Bolivia: 8.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Argentina vs Bolivia?

El encuentro podrá ser seguido desde Argentina a través de las señales de Telefe y TyC Sports, que estarán a cargo de la transmisión del partido. Asimismo, los hinchas en Perú tendrán la opción de seguirlo de manera gratuita mediante el minuto a minuto de Diario Líbero, que ofrecerá la previa y todos los detalles del compromiso para que no te pierdas ningún momento.

Previa del Argentina vs Bolivia

La selección boliviana atraviesa una complicada racha de resultados desde que perdió ante Irak y quedó fuera de la carrera por clasificar al Mundial 2026. En su última presentación, la Verde cayó 2-0 frente a Paraguay, sumando una nueva derrota a su registro.

Por su parte, Argentina volverá a disputar un encuentro luego de su participación en la Copa del Mundo, torneo en el que perdió ante España en la final y terminó como subcampeona.

Argentina y Bolivia se preparan para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Principales cuotas del Argentina vs Bolivia

Estas son las principales cuotas en las casas de apuestas que operan en Perú. Argentina se presenta como el firme candidato a llevarse el triunfo.

Betsson: Argentina gana (1.06) — Empata (7.10) — Bolivia gana (27.00)

Betano.pe: Argentina gana (1.10) — Empata (9.50) — Bolivia gana (28.00)

bet365: Argentina gana (1.07) — Empata (10.00) — Bolivia gana (26.00)

1xBet: Argentina gana (1.11) — Empata (11.30) — Bolivia gana (32.00)

Caliente.pe: Argentina gana (1.09) — Empata (9.10) — Bolivia gana (29.00)

Stake.latam: Argentina gana (1.07) — Empata (10.50) — Bolivia gana (32.00)

DoradoBet: Argentina gana (1.08) — Empata (8.50) — Bolivia gana (26.00)

Historial del partido entre Argentina vs Bolivia