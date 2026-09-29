Formaciones Argentina vs Bolivia: la potente alineación que alista Lionel Scaloni sin Messi

Argentina y Bolivia se medirán en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA el miércoles 30 de septiembre a las 7.00 p. m. (hora peruana). Por ello, aquí puedes conocer las posibles alineaciones de ambas selecciones, en un encuentro en el que no estará presente Lionel Messi.

Posible alineación de Argentina

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco, Franco Mastantuono o Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argentina volverá a disputar un partido oficial más de dos meses después de la final del Mundial 2026, donde perdió 1-0 frente a España en tiempo suplementario. Ferran Torres marcó el único tanto de aquella definición y le dio a la selección española su segunda estrella, mientras la Albiceleste se quedó sin la posibilidad de conquistar nuevamente el título mundial.

La selección argentina se prepara para enfrentar a Bolivia

Lionel Messi, quien ya anunció su despedida de la selección argentina, no estará presente ante Bolivia. El capitán tiene previsto viajar en los próximos días para disputar el último amistoso de la fecha FIFA frente a Benín, antes de cerrar definitivamente su etapa con la Albiceleste ante los hinchas el próximo 6 de octubre en el Estadio Monumental.

Posible alineación de Bolivia

Guillermo Viscarra; Luis Haquin, Efraín Morales, Diego Arroyo; Diego Medina, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Fernando Nava y Carlos Melgar. DT: Óscar Villegas.

Bolivia quedó muy cerca de conseguir su clasificación al Mundial 2026, pero no pudo superar el último obstáculo. La selección boliviana perdió 2-1 frente a Irak en la definición del Repechaje Internacional disputada en abril y quedó fuera de la máxima cita del fútbol.

Bolivia disputará su segundo amistoso ante Argentina

Después de esa eliminación, la Verde afrontó una serie de partidos amistosos en los que no consiguió recuperarse. Cayó 4-0 ante Escocia y volvió a sufrir el mismo marcador frente a Argelia, mientras que en su presentación más reciente perdió 2-0 contra Paraguay, por lo que buscará cambiar su imagen en su próximo compromiso ante Argentina.