Alineaciones de Alianza Lima vs Palestino: el impactante once de Pablo Guede para amistoso en Matute

Todo va quedando listo para el amistoso entre Alianza Lima y Palestino por el choque que se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva. Ambos elencos quieren poner a prueba sus mejores jugadores, por lo que te damos a conocer las posibles alineaciones que preparan Pablo Guede y Guillermo Farré.

Posible alineación de Alianza Lima vs Palestino

Este es el once que alista Alianza Lima para amistoso ante Palestino: Alejandro Duarte, Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Nicolás Díaz, Cristian Carbajal, Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Alan Cantero, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Federico Girotti.

Si bien Alianza Lima ha ido trabajando día a día en la recuperación de varios futbolistas, es claro que tiene la intención de potenciar su once de cara a la reanudación del Torneo Clausura 2026. Una de las novedades es Kevin Quevedo, quien poco a poco ha vuelto a ser considerado por Pablo Guede en esta recta final de temporada.

Se estiman muchas variantes en este cotejo que se realizará en Matute, sabiendo que la idea fundamental es hacer un gran juego y que todos los jugadores tengan la oportunidad de mostrarse ante los hinchas y comando técnico.

Alianza Lima quiere seguir con ritmo futbolístico de cara a la reanudación del Clausura.

Posible alineación de Palestino vs Alianza Lima

Este puede ser el once que alista Guillermo Farré para duelo en Matute: Pérez, Ceza, Zúñiga, Roco, Carrasco, Glaby, Gallegos, Abrigo, Munder, Eggel y Fernández.

El equipo del estratega argentino, que conoce el fútbol peruano por su pasado en Sporting Cristal, llega a La Victoria con el fin de hacer un gran rol con el elenco chileno y así quedar en óptimas condiciones para el Campeonato Nacional. Actualmente, el equipo es quinto en su liga y espera seguir por ese rubro hacia una clasificación a la Copa Libertadores.