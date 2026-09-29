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Universitario anunció salida de Héctor Cúper

Confirmado: Universitario anunció a su nuevo entrenador tras la salida de Héctor Cúper

Universitario anunció oficialmente la salida de Héctor Cúper de la dirección técnica y confirmó a uno de sus principales referentes como su nuevo entrenador.

Angel Curo
Confirmado: Universitario anunció a su nuevo entrenador tras la salida de Héctor Cúper
Confirmado: Universitario anunció a su nuevo entrenador tras la salida de Héctor Cúper | Foto: Universitario de Deportes
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Universitario de Deportes vuelve a estar en medio de la incertidumbre tras haber anunciado la salida de Héctor Cúper luego de varios días de rumores. Ahora, el club busca atravesar una nueva etapa con resultados inmediatos para encarar el tramo final del Torneo Clausura y reveló quién será el encargado de tomar las riendas del equipo.

Universitario oficializó la salida de Héctor Cúper como entrenador. Foto: composición Líbero

PUEDES VER: Universitario oficializó la salida de Héctor Cúper como entrenador: "El club le agradece"

Universitario anunció a su nuevo entrenador tras la salida de Héctor Cúper

El cuadro crema logró conseguir resultados importantes bajo el mando de Héctor Cúper; sin embargo, venía atravesando una severa crisis en su rendimiento dentro del campo. Esta situación quedó expuesta en la goleada sufrida ante Deportivo Garcilaso y terminó motivando la salida del técnico argentino.

Ahora, en busca de darle un cambio radical a su imagen y mantenerse en la pelea por el tetracampeonato, Universitario anunció mediante un comunicado que Piero Alva asumirá como entrenador y será el encargado de dirigir las próximas prácticas del primer equipo en Campo Mar.

Piero Alva, Universitario de Deportes

Piero Alva será el nuevo DT interino de Universitario.

De manera interina, el profesor Piero Alva dirigirá los entrenamientos del primer equipo. En los próximos días, el Club informará oportunamente sobre la designación del nuevo cuerpo técnico, mencionaron en parte de su pronunciamiento.

No obstante, el proceso del ‘Zorrito’ al frente del plantel será de carácter interino, mientras la institución trabaja en la elección del nuevo comando técnico que asumirá de manera definitiva y dirigirá al equipo durante la recta final del Torneo Clausura.

Universitario de Deportes, Héctor Cúper, Piero Alva

Universitario oficializó la salida de Héctor Cúper y anunció a Piero Alva en su reemplazo.

Piero Alva y su etapa como entrenador en Universitario

Piero Alva se ha consolidado como uno de los referentes históricos de Universitario. Como futbolista, el exdelantero conquistó cuatro títulos nacionales con la camiseta crema y, tras su retiro, continuó vinculado al club desarrollando su carrera como entrenador en el equipo de Liga 3, donde viene trabajando con jóvenes futbolistas.

Además, el exgoleador ya tuvo la oportunidad de dirigir al primer equipo. En abril de 2025, tras la salida de Fabián Bustos, Alva y Manuel Barreto asumieron de manera interina el comando técnico para afrontar los partidos ante Binacional por la Liga 1 y Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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