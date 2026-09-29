ARRESTAN a mujer en Walmart de Jonesboro: enfrentará cargos por DELITO GRAVE debido a sus antecedentes

Una mujer fue arrestada en un Walmart de Jonesboro, Arkansas, luego de que la policía la señalara por presuntamente intentar sacar ropa del establecimiento sin pagar. El caso derivó en una acusación por un delito grave debido a sus antecedentes previos relacionados con el robo de propiedad, de acuerdo con documentos judiciales citados por NEA Report.

Tanya Reynolds fue arrestada el 27 de septiembre en un Walmart de Highland Drive.

Mujer es arrestada por presunto robo en un Walmart de Jonesboro

El incidente ocurrió el 27 de septiembre en el Walmart ubicado en Highland Drive, en Jonesboro. Según la declaración jurada de causa probable, un empleado de seguridad observó a Tanya Reynolds mientras tomaba varias prendas de vestir y las colocaba en bolsas en una de las cajas de autopago, sin efectuar el pago correspondiente.

La información fue publicada por NEA Report, fuente principal de este reporte, que señaló: "Un empleado de seguridad informó que Reynolds tomó varias prendas de ropa en la zona de las cajas de autopago y las colocó en bolsas sin efectuar el pago".

Después de que Reynolds atravesara la entrada principal del establecimiento y abandonara el lugar, un agente del Departamento de Policía de Jonesboro la localizó en el estacionamiento y le informó que estaba bajo arresto por robo.

De acuerdo con la declaración jurada, Reynolds inicialmente colocó las manos detrás de la espalda, pero posteriormente comenzó a girarse y se negó a volver a colocarlas en esa posición cuando el agente se lo indicó. Debido a este comportamiento, también enfrenta un cargo separado por negarse a someterse al arresto.

Antecedentes elevan el caso a un delito grave en Arkansas

La policía indicó que una revisión de los antecedentes de Reynolds reveló dos condenas previas por robo de propiedad. La primera ocurrió en abril de 2023 y la segunda, en febrero de 2025.

Los registros judiciales señalan que la nueva acusación corresponde al presunto hurto de bienes valorados en $1,000 o menos, con reincidencia, una clasificación que eleva el caso a un delito grave de clase D. Además, Reynolds enfrenta un cargo por un delito menor de clase B por presuntamente negarse a someterse al arresto.

El juez Thomas Fowler determinó el 28 de septiembre que existía causa probable y estableció una fianza de $10,000, que puede cubrirse en efectivo o mediante una fianza judicial. Además, se asignó un defensor público para representar a Reynolds.

Reynolds deberá comparecer nuevamente ante el Tribunal de Circuito del Condado de Craighead a las 8:30 a. m. del 23 de noviembre. El caso forma parte de los incidentes de presunto robo reportados en establecimientos de Walmart en Estados Unidos, aunque las acusaciones en su contra aún deberán ser resueltas por las autoridades judiciales. Como establece la ley, Reynolds se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.