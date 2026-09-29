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Copa Perú Etapa Nacional 2026: programación de la fecha 4
Conoce la programación de la fecha 4 de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026. Revisa los días y horarios de cada compromiso.
Todo confirmado para la cuarta fecha de la Copa Perú Etapa Nacional 2026 que se llevará a cabo en un día específico, miércoles 30 de septiembre. La organización decidió que todos los cotejos se lleven a cabo a mitad de semana, debido a que el sábado y domingo no serán días hábiles por las elecciones municipales. Conoce todos los horarios y estadios para disfrutar de esta instancia del torneo.
Programación de la fecha 4 de la Copa Perú Etapa Nacional 2026
MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE
- Constructores Uchiza vs Atlético EVZA - 1.00 pm. | Municipal de Tocache
- Virgen de las Nieves vs Viargoca - 1.00 pm. | Municipal de la Tomilla
- Miguel Grau vs Unión Minas Pamputa - 1.30 pm. | Complejo El Olivo
- FC La Masía Nace vs ADEVIL FC - 2.00 pm. | Municipal Huepetuhe
- UNAP vs Atlético Nacional de Iquitos - 3.00 pm. | Centro Base Mariscal Óscar Benavides
- Municipal de Atalaya vs CSD Bancos - 3.00 pm. | Municipal Miguel Armas Cachique
- Arsenal FBC vs Bella Esperanza - 3.00 pm. | Municipal de Chorrillos
- Estrella Roja vs Juventud Palmeiras - 3.00 pm. | Facundo Ramírez Aguilar
- Academia Pepe vs Sociedad Tiro N°28 - 3.00 pm. | Municipal de Oxapampa
- Defensor Patibamba FC vs Por La Santa FC - 3.00 pm. | Las Américas de San Juan Bautista
- Deportivo Huayruro vs Vinicunca FC - 3.00 pm. | Municipal de Espinar
- CEFUT Juliaca FC vs Deportivo Leones - 3.00 pm. | Guillermo Briceño Rosamedina
- Atlético Huracán vs Liberty School - 3.00 pm. | 25 de Noviembre
- Deportivo Caysa vs Atlético Torino - 3.15 pm. | Miguel García Esteves
- Vendaval Azul vs Virgen de la Natividad - 3.30 pm. | Jorge Basadre Grohmann
- UD Chulucanas vs CSD Pacífico - 3.30 pm. | Municipal de Papayal
- Juan Pablo II Amazonas vs Cultural Sachapuyos - 3.30 pm. | Kuélap
- El Combe FC vs ADA Cajabamba - 3.30 pm. | Germán Contreras Jara
- Deportivo El Inca vs FC Sport River - 3.30 pm. | Mansiche de Trujillo
- Heraldos Negros vs Sport Machete - 3.30 pm. | IPD Huancavelica
- Atlético Chanchamayo vs CE San Agustín - 3.30 pm. | Municipal de San Ramón
- Cruz de Chalpón vs Deportivo Cachorro - 4.00 pm. | Francisco Mendoza Pizarro
- Sport Huaja vs Shanao FC - 4.00 pm. | Municipal Eladio Tapullima
- Sport Áncash vs Alianza Arenal - 8.00 pm. | Rosas Pampa de Huaraz
- Bad Boys vs Domingo Dianderas - 8.00 pm. | Teobaldo Pinillos Olaechea
Unión Minas, Deportivo Leones y Domingo Dianderas suman puntaje perfecto en Copa Perú 2026
Solo estos tres equipos han sumado puntaje perfecto en este arranque de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026. Ahora, esta fecha será clave para ir asegurando su presencia a la siguiente fase del tradicional torneo nacional que encanta a millones de aficionados.
Resultados de la fecha 3 de la Copa Perú Etapa Nacional 2026
- Viargoca FC 2-0 Virgen de las Nieves
- Liberty School 0-1 Atlético Huracán
- FC Sport River 3-4 Deportivo El Inca
- Atlético Torino 2-0 Deportivo Caysa
- Unión Minas Pamputa 2-1 Miguel Grau
- ADEVIL FC 4-0 FC La Masía Nace
- Atlético Nacional de Iquitos 2-0 UNAP
- CSD Bancos 5-3 Municipal de Atalaya
- Bella Esperanza 4-0 Arsenal Lawn Tennis
- Sociedad Tiro Nro28 3-0 Academia Pepe
- Vinicunca FC 2-2 Deportivo Huayruro
- Deportivo Leones 2-1 CEFUT Juliaca
- Virgen de la Natividad 2-2 Vendaval Azul
- Por La Santa FC 0-1 Defensor Patibamba FC
- CESA 2-2 Atlético Chanchamayo
- Deportivo Pacífico 1-3 UD Chulucanas
- Deportivo Cachorro 3-0 Cruz de Chalpón
- Cultural Sachapuyos 3-3 Juan Pablo II Amazonas
- ADA Cajabamba 1-1 El Combe FC
- Shanao FC 0-0 Sport Huaja
- Alianza Arenal 1-2 Sport Áncash
- Sport Machete 1-1 Heraldos Negros
- Juventud Palmeiras 2-0 Estrella Roja
- Domingo Dianderas 2-1 Bad Boys
- Atlético Evsa 2-0 Constructores Uchiza
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