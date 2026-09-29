Copa Perú Etapa Nacional 2026: programación de la fecha 4

Todo confirmado para la cuarta fecha de la Copa Perú Etapa Nacional 2026 que se llevará a cabo en un día específico, miércoles 30 de septiembre. La organización decidió que todos los cotejos se lleven a cabo a mitad de semana, debido a que el sábado y domingo no serán días hábiles por las elecciones municipales. Conoce todos los horarios y estadios para disfrutar de esta instancia del torneo.

Programación de la fecha 4 de la Copa Perú Etapa Nacional 2026

MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE

Constructores Uchiza vs Atlético EVZA - 1.00 pm. | Municipal de Tocache

Virgen de las Nieves vs Viargoca - 1.00 pm. | Municipal de la Tomilla

Miguel Grau vs Unión Minas Pamputa - 1.30 pm. | Complejo El Olivo

FC La Masía Nace vs ADEVIL FC - 2.00 pm. | Municipal Huepetuhe

UNAP vs Atlético Nacional de Iquitos - 3.00 pm. | Centro Base Mariscal Óscar Benavides

Municipal de Atalaya vs CSD Bancos - 3.00 pm. | Municipal Miguel Armas Cachique

Arsenal FBC vs Bella Esperanza - 3.00 pm. | Municipal de Chorrillos

Estrella Roja vs Juventud Palmeiras - 3.00 pm. | Facundo Ramírez Aguilar

Academia Pepe vs Sociedad Tiro N°28 - 3.00 pm. | Municipal de Oxapampa

Defensor Patibamba FC vs Por La Santa FC - 3.00 pm. | Las Américas de San Juan Bautista

Deportivo Huayruro vs Vinicunca FC - 3.00 pm. | Municipal de Espinar

CEFUT Juliaca FC vs Deportivo Leones - 3.00 pm. | Guillermo Briceño Rosamedina

Atlético Huracán vs Liberty School - 3.00 pm. | 25 de Noviembre

Deportivo Caysa vs Atlético Torino - 3.15 pm. | Miguel García Esteves

Vendaval Azul vs Virgen de la Natividad - 3.30 pm. | Jorge Basadre Grohmann

UD Chulucanas vs CSD Pacífico - 3.30 pm. | Municipal de Papayal

Juan Pablo II Amazonas vs Cultural Sachapuyos - 3.30 pm. | Kuélap

El Combe FC vs ADA Cajabamba - 3.30 pm. | Germán Contreras Jara

Deportivo El Inca vs FC Sport River - 3.30 pm. | Mansiche de Trujillo

Heraldos Negros vs Sport Machete - 3.30 pm. | IPD Huancavelica

Atlético Chanchamayo vs CE San Agustín - 3.30 pm. | Municipal de San Ramón

Cruz de Chalpón vs Deportivo Cachorro - 4.00 pm. | Francisco Mendoza Pizarro

Sport Huaja vs Shanao FC - 4.00 pm. | Municipal Eladio Tapullima

Sport Áncash vs Alianza Arenal - 8.00 pm. | Rosas Pampa de Huaraz

Bad Boys vs Domingo Dianderas - 8.00 pm. | Teobaldo Pinillos Olaechea

Unión Minas, Deportivo Leones y Domingo Dianderas suman puntaje perfecto en Copa Perú 2026

Solo estos tres equipos han sumado puntaje perfecto en este arranque de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026. Ahora, esta fecha será clave para ir asegurando su presencia a la siguiente fase del tradicional torneo nacional que encanta a millones de aficionados.

Resultados de la fecha 3 de la Copa Perú Etapa Nacional 2026