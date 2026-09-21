Deportivo Municipal tiene una vía para dejar la Copa Perú y clasificar a la Liga 3 en 2027

Tras haber sido un club histórico de primera división, Deportivo Municipal atraviesa hoy una seria crisis económica y deportiva. En la actualidad, apenas cuenta con opciones de competir en la Copa Perú; no obstante, hacia finales de 2026, el conjunto edil tendrá una alternativa para dejar ese certamen y lograr el ascenso a la Liga 3.

Deportivo Municipal y la alternativa para dejar la Copa Perú y clasificar a la Liga 3 en 2027

Municipal tendrá una nueva oportunidad para buscar el regreso al fútbol profesional a través del Campeonato Nacional Tradición Copera 2026. El torneo, cuyo inicio está previsto para la última semana de octubre, reunirá a diferentes clubes con historia en la Copa Perú y tendrá como principal atractivo la posibilidad de conseguir un cupo para disputar la Liga 3 en la temporada 2027.

Deportivo Municipal jugará la Tradición Copera 2026 y tendrá la oportunidad de clasificar a la Liga 3

La competencia permitirá que los equipos participantes armen sus planteles durante las próximas semanas y lleguen preparados a una etapa que puede resultar decisiva para sus aspiraciones deportivas. En el caso de Deportivo Municipal, el certamen aparece como una alternativa para dejar atrás su actual participación en la Copa Perú y buscar un camino hacia una categoría superior.

El premio más importante será para el campeón del Campeonato Nacional Tradición Copera 2026, que obtendrá directamente un lugar en la Liga 3 de 2027. El subcampeón también tendrá una posibilidad de continuar su camino competitivo, ya que podrá participar en la Etapa Departamental de la Copa Perú correspondiente a su liga de origen.

¿Contra quiénes jugará Deportivo Municipal en el Campeonato Nacional Tradición Copera 2026?

Deportivo Municipal enfrentará a Defensor Lima, Sport Venus, Maristas, UNMSM, Walter Ormeño y Octavio Espinoza por el grupo 2 de la Tradición Copera

Deportivo Municipal competirá en la Copa Tradiciones dentro del Grupo 2, donde se medirá con Defensor Lima, Sport Venus, Maristas, Club Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Walter Ormeño y Octavio Espinoza en su intento por avanzar a la siguiente fase.