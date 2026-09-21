Alianza Lima se perfila a enfrentar a campeón ecuatoriano en la fecha FIFA

Alianza Lima aspira a conquistar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, por lo que Pablo Guede pretende realizar una pretemporada durante la fecha FIFA. Ya se confirmó que su primer amistoso será ante Palestino de Chile. No obstante, ahora los íntimos también se perfilan a enfrentar a un campeón ecuatoriano en su segundo compromiso internacional: estamos hablando de Emelec.

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Alianza Lima se proyecta a jugar contra club campeón de Ecuador en la fecha FIFA

El periodista Gerson Cuba señaló que Alianza considera a Emelec como una posible alternativa para disputar su segundo partido amistoso durante los 10 días de pretemporada que realizará el club peruano en la fecha FIFA. No obstante, si ese encuentro no llega a concretarse, los íntimos se enfrentarían a un equipo de la Liga 1.

Alianza Lima se perfila a jugar contra Emelec en la fecha FIFA

Del mismo modo, el citado comunicador confirmó que este encuentro no podrá celebrarse el 4 de octubre, ya que en Perú se llevarán a cabo las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 y, durante ese proceso, están prohibidos los espectáculos públicos.

“Emelec de Ecuador es una de las opciones extranjeras que se evalúan en caso de concretarse un segundo amistoso. También existe la posibilidad de enfrentar a un equipo de la Liga 1”, afirmó.

“Sobre el segundo amistoso, es poco probable que se dispute el 4 de octubre debido a la realización de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, jornada en la que existen restricciones para la realización de espectáculos públicos durante las horas de votación”, finalizó.

Alianza Lima jugará contra Palestino de Chile en la fecha FIFA

Alianza Lima se medirá ante Palestino de Chile el miércoles 30 de septiembre por la noche en el Estadio Alejandro Villanueva, en su primer amistoso correspondiente a la fecha FIFA.