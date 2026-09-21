Sport Boys vs Alianza Atlético: fecha, hora y canal confirmado para ver semifinal por Copa de la Liga

La Liga 1 atraviesa una pausa por la fecha FIFA de setiembre y octubre. Sin embargo, el fútbol no se detiene ya que tendremos el partido de Sport Boys vs Alianza Atlético de Sullana por la ida de las semifinales de la Copa de la Liga 2026. Ambos elencos buscarán imponer condiciones y encaminar su clasificación a la gran final. Conoce cuándo juegan, horarios y todos los detalles de este duelo.

¿Cuándo juega Sport Boys vs Alianza Atlético?

El Sport Boys vs Alianza Atlético por el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Liga 2026 está programado para disputarse el domingo 27 de setiembre en el Estadio Miguel Grau del Callao.

¿A qué hora juega Sport Boys vs Alianza Atlético?

A continuación, te compartimos los horarios confirmados para el inicio del partido entre Sport Boys vs Alianza Atlético por la ida de las semifinales de la Copa de la Liga 2026.

Perú, Colombia y Ecuador: 1.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 3.00 p. m.

México y Centroamérica: 12.00 m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Sport Boys y Alianza Atlético se alistan para las semifinales de la Copa de la Liga

¿Dónde ver partido de Sport Boys vs Alianza Atlético por Copa de la Liga?

La ida de las semifinales entre Sport Boys vs Alianza Atlético por la Copa de la Liga 2026 podrá visualizarse EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Bicolor+. Esta señal se encuentra disponible vía ONLINE GRATIS por YouTube. De esta forma, todos los hinchas tendrán la posibilidad de ver este encuentro.

¿Cómo llegan los equipos a las semifinales de la Copa de la Liga?

Sport Boys iniciará esta llave como local buscando aprovechar el apoyo de su hinchada para obtener un resultado positivo en la ida. El equipo comandado por Carlos Desio atraviesa un gran momento y cuenta con jugadores en gran nivel como Christian Cueva, Jostin Alarcón, Mathías Llontop, entre otros. Sin embargo, deberán afrontar las ausencias de Oslimg Mora, convocado con la selección peruana, y Nicolás Da Campo, que salió lesionado en el último partido.

Por su parte, Alianza Atlético también llega en gran momento luego de sumar cuatro victorias en sus últimas cinco presentaciones, además de que se han posicionado en una posición expectante en la Liga 1. Los ‘Churres’ tienen jugadores en gran nivel como el ecuatoriano Cristian Penilla, Guillermo Larios, Jorge del Castillo, entre otros.