Sport Boys y los partidos que le resta en busca de la gloria en el Torneo Clausura 2026

No caben dudas de que Sport Boys es el club revelación en este Torneo Clausura 2026. El elenco rosado ha tomado gran protagonismo en este certamen y tiene chances certeras de hacerse con el título y aspirar a una definición en los Playoffs. La tarea parece muy complicada, pero la ilusión de los hinchas sigue intacta y acá te anunciamos los partidos que le depara a la 'Misilera' para cerrar con broche de oro esta temporada.

Los partidos que le faltan a Sport Boys en busca del título del Clausura 2026

Sport Boys vs Alianza Atlético - 11 de octubre (3.30 p. m.) | Fecha 11

Juan Pablo II vs Sport Boys - 17 de octubre (3.00 p. m.) | Fecha 12

Sport Boys vs FC Cajamarca - 25 de octubre (3.30 p. m.) | Fecha 13

Universitario vs Sport Boys - Día y hora por confirmar | Fecha 14

Cusco FC vs Sport Boys - Día y hora por confirmar | Fecha 15

Sport Boys vs UTC - Día y hora por confirmar | Fecha 16

Comerciantes Unidos vs Sport Boys - Día y hora por confirmar | Fecha 17

El camino de Sport Boys no será nada sencillo, pero el juego que vienen mostrando los rosados da para que sus fieles aficionados mantengan el sueño de ver al club de sus amores en lo más alto de la clasificación y con acceso a un torneo internacional. El equipo chalaco tiene por delante tres partidos de local y cuatro en condición de visita, por lo que no debe tropezar si aspira a lo más grande.

Sport Boys sigue peleando por conseguir el primer lugar del Torneo Clausura.

En lo que va del Torneo Clausura 2026, Sport Boys ha conseguido cinco triunfos, tres empates y dos derrotas. Un total de 18 puntos que lo ubican en la octava casilla, a cuatro puntos del líder que es Deportivo Garcilaso. Un dato a favor de los rosados es que se medirá ante un rival directo como Universitario, por lo que tiene la gran chance de recortar distancias con los cremas.

Las únicas derrotas de Sport Boys en el Clausura han sido en condición de visita ante Los Chankas y Sport Huancayo. Escenario donde prevaleció la altura, por lo que es un gran reto para Desio superar esta adversidad para lo que resta del campeonato.