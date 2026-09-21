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Así quedó el Acumulado tras la fecha 10 del Clausura

Mr. Peet elogió a futbolista de Alianza Lima tras victoria sobre ADT: "Es un potro"

Tras el triunfo de Alianza Lima ante ADT, Mr. Peet quedó impresionado con un futbolista del cuadro blanquiazul.

Eduardo Chirinos
Mr. Peet destacó a futbolista de Alianza Lima tras victoria por 2-0 sobre ADT
Mr. Peet destacó a futbolista de Alianza Lima tras victoria por 2-0 sobre ADT | Foto: Composición Líbero
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El periodista y narrador deportivo, Peter Arévalo, más conocido como 'Mr. Peet', se refirió al triunfo de Alianza Lima por 2-0 sobre ADT en Matute, por la fecha 10 del Torneo Clausura, resultado que le permitió cortar una racha de cuatro partidos sin sumar de a tres. Tras el final del compromiso en Matute, el hombre de prensa se deshizo en elogios ante un jugador del cuadro blanquiazul: se trata de Marco Huamán, la figura del partido ante los tarmeños.

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Mr. Peet elogió a Marco Huamán tras triunfo de Alianza Lima sobre ADT

A través de su canal de YouTube 'Madrugol', el comunicador destacó el buen presente que atraviesa el lateral de 23 años con la escuadra victoriana e hizo énfasis en su disciplina y perseverancia para ganarse un lugar en el once de Pablo Guede, pese a que en un principio ni siquiera estuvo en los planes del técnico para la presente temporada.

"El fútbol le ha dado el justo premio a su disciplina y humildad. Como es un muchacho humilde, un muchacho disciplinado, que no se detiene. Es un potro que no mira hacia los costados, sino que va y va. Se hace indiscutible, como en su momento se hizo indiscutible Erick Noriega con 'Pipo' Gorosito", señaló Mr. Peet.

Alianza Lima, Marco Huamán, ADT

Marco Huamán fue la figura del partido entre Alianza Lima y ADT

El periodista deportivo resaltó el buen nivel de Marco Huamán con Alianza Lima, lo que lo ha llevado a ser convocado para los próximos partidos de la selección peruana ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Mr. Peet aseguró que el joven defensor, hoy por hoy, es el segundo jugador más importante en el esquema de Guede, solo detrás del goleador Eryc Castillo.

Números de Marco Huamán con Alianza Lima

En lo que va de la presente temporada, Marco Huamán lleva 23 partidos jugados con Alianza Lima: 16 en el Apertura y 7 en el Clausura. Anotó dos goles y brindó tres asistencias en 1.959 minutos disputados, según la información que figura en el portal Transfermarkt. Justamente, su último gol lo marcó el fin de semana frente a ADT.

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