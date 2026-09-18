Alianza Lima vs ADT EN VIVO por el Torneo Clausura 2026: a qué hora juegan, canal y pronóstico

Todo listo para el partidazo entre Alianza Lima vs ADT por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 en Matute. Ambos elencos tienen una cita este viernes 18 de septiembre a partir de las 8.00 p. m. con la transmisión de L1 MAX. Los blanquiazules volverán a hacerse presentes en casa con la consigna de quedarse con los tres puntos.

Previa Alianza Lima vs ADT

Alianza Lima se prepara para recibir a ADT en Matute con la necesidad de recuperar el paso en la pelea por los primeros lugares. El equipo dirigido por Pablo Guede llega tras perder 2-1 el clásico ante Universitario de Deportes, resultado que lo dejó con 13 puntos y a siete unidades del líder. Los blanquiazules buscarán aprovechar su condición de local para reencontrarse con el triunfo y darle una respuesta a su hinchada en un momento de presión competitiva.

El camino parece complicado para los íntimos en su afán de evitar los Playoffs, pero ahora no tienen margen de error y esperan levantar cabeza cuanto antes ante la manera en la que cedieron tres puntos ante un rival directo como los merengues.

Por su parte, ADT atraviesa un complicado inicio de Torneo Clausura, pues todavía no conoce la victoria y suma apenas dos puntos, ubicándose en los últimos lugares de la tabla. El conjunto tarmeño llega a este compromiso después de caer 3-0 frente a Melgar y tendrá el desafío de mejorar su producción ante un rival que necesita sumar. En Matute, Alianza Lima parte con la expectativa de imponer condiciones, mientras que ADT intentará dar la sorpresa y conseguir un resultado que le permita cambiar el rumbo de su campaña.

Alianza Lima anuncia su partido ante ADT en Matute.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs ADT?

El partido entre Alianza Lima vs ADT por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 se juega este viernes 18 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute. Ambos elencos tienen la necesidad de sumar tres puntos, por lo que no se guardarán nada en los próximos 90 minutos.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs ADT?

El partido entre blanquiazules y tarmeños inicia a partir de las 8.00 pm. horas locales. De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 7.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 8.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs ADT?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs ADT se verá por la señal en vivo de L1 MAX a nivel nacional. De igual manera, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo vía DGO y Movistar TV App.

Alianza Lima y ADT se verán cara a cara por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026.

Alianza Lima vs ADT: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Alianza Lima se perfila como favorito para llevarse la victoria ante ADT en este duelo del Torneo Clausura 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS ALIANZA LIMA EMPATE ADT Betsson 1.25 5.10 12.00 Betano 1.31 5.80 11.00 1XBet 1.26 5.35 10.00 Doradobet 1.28 5.50 11.00 Bet365 1.27 5.00 11.00

Posibles alineaciones de Alianza Lima vs ADT

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Alan Cantero; Eryc Castillo y Federico Girotti.

ADT: Carlos Solís; Jhair Soto, Joaquín Pereyra, Horacio Benincasa, Orlando Núñez; Jeremy Canela, Luis Felipe Pérez, Elías Ramos; Joao Rojas, Juan Lucumí y Jonatan Bauman.