Bitel pasó de ser patrocinador de Alianza Lima a burlarse del club: "Matute mi jato"

La polémica se encendió en redes sociales. Bitel fue patrocinador de Alianza Lima hasta la temporada pasada y le significó, a la empresa, un enorme crecimiento en la industria. Sin embargo, aparentemente la compañía telefónica olvidó rápidamente todo porque ahora se declaró hincha de Universitario de Deportes e incluso se burló de los blanquiazules con diferentes mensajes en Facebook e Instagram.

Resulta que, tras la victoria de la 'U' en el Estadio Alejandro Villanueva por error de Alejandro Duarte a último minuto, el CM de Bitel comenzó a dejar varios comentarios intentando humillar al cuadro íntimo. "Sin sorpresas en Matute, triunfazo crema para confirmar que la segunda casa también se respeta" o "El único equipo en tener dos estadios: Matute mi jato", fueron algunos de los mensajes que publicó en su perfil oficial.

Esto evidentemente trajo bastante controversia, ya que la compañía telefónica patrocinó a Alianza Lima en los años 2024 y 2025, logrando un progreso importante como empresa. Incluso, actualmente Jefferson Farfán, ídolo blanquiazul, sigue haciendo publicidad para la marca, por lo que la polémica se ha desatado. Todavía no sabemos si la 'Foquita' tomará cartas en el asunto y, por amor al club, dejará de promocionar a la corporación.

Las burlas de Bitel a Alianza Lima.

Asimismo, Bitel no se ha vuelto a pronunciar al respecto y desconocemos si realizará alguna acción para remediar estas burlas, ya que para muchos hinchas la empresa ha tenido un proceder poco profesional. Algunos aficionados exigen que se despida al CM o que por lo menos se brinde una disculpa pública. En caso haya alguna novedad te la brindaremos aquí, en Líbero.

Comando Svr se pronunció sobre Bitel

La barra principal de Alianza Lima, el Comando Svr, se pronunció con un fuerte mensaje: "Fueron patrocinadores de nuestro club y de una institución que merece respeto. Hoy, desde la miseria, se ponen a jugar con la historia, los símbolos y la casa del equipo. La moral y el respeto no se compran con una campaña ni se cambian según el patrocinador de turno. Hacemos un llamado a todo el pueblo de Alianza para que deje de consumir este producto, sabemos que bajaron sus precios y que están a la altura del equipo que hoy patrocinan, quédense ahí. Decidieron jugar ese partido, aguanten también las consecuencias. Con Alianza no se jode".