Alianza Lima cerca de confirmar una sensible baja para enfrentar a ADT por el Torneo Clausura

Alianza Lima no levanta cabeza en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, ya que luego de su última derrota en el clásico descendió muchas posiciones en la tabla y se ha complicado bastante rumbo al título. Ahora, previo al partido con ADT en el Estadio Alejandro Villanueva, los blanquiazules se encuentran sumamente preocupados por la posible lesión de un importante elemento.

De acuerdo a la información brindada por el conocido periodista Gerson Cuba, un conocido defensor de La Victoria es duda para enfrentar a los de Tarma en Matute el último fin de semana por la fecha número 10 del segundo certamen de la temporada. Nos referimos a Nicolás Díaz, chileno que llegó a La Victoria en el último mercado de fichajes.

"Mantiene una dolencia de laberintitis y sigue siendo duda para el duelo entre Alianza Lima y ADT", indicó el mencionado comunicador en sus redes sociales. De esta forma, Pablo Guede todavía desconoce si podrá contar o no con el central extranjero, por lo que la oncena titular para enfrentar al 'Vendaval Celeste' deberá esperar para ser confirmada.

Nicolás Díaz en Alianza Lima.

Vale precisar que, en lo que va del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Nicolás Díaz ha disputado un total de seis compromisos con Alianza Lima y se ha llevado la tarjeta amarilla en dos ocasiones. Sin embargo, aún no ha podido convertirse en un titular indiscutible para el elenco blanquiazul.

Trayectoria de Nicolás Díaz