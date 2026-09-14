¡Fuerza 'Pirata'! Alianza Lima dedica sentido mensaje a Hernán Barcos tras fallecimiento de su madre

A través de sus redes sociales, Alianza Lima publicó un mensaje dirigido a Hernán Barcos, quien atraviesa un difícil momento tras confirmar el fallecimiento de su madre, Mafalda Bessone. El cuadro de La Victoria dejó un sentido mensaje al 'Pirata', deseándole fuerza y consuelo ante la irreparable pérdida.

Alianza Lima envía mensaje a Hernán Barcos tras la pérdida de su madre

En su cuenta oficial de X, la escuadra blanquiazul expresó sus condolencias al inacabable delantero, hoy en Sporting Cristal, a quien le deseó mucha fuerza y pronta resignación. Asimismo, el club recordó el cariño que la hinchada le guarda por sus grandes actuaciones con camiseta blanquiazul, que lo llevaron a convertirse en el máximo goleador histórico de los íntimos y a ganar el bicampeonato nacional en las temporadas 2021 y 2022.

“El Club Alianza Lima expresa sus más sentidas condolencias a nuestro exjugador Hernán Barcos por el sensible fallecimiento de su señora madre. Acompañamos a Hernán y a toda su familia en este difícil momento, deseándoles mucha fortaleza y consuelo ante tan irreparable pérdida. Hernán, cuenta hoy con el abrazo y cariño de toda la familia blanquiazul. ¡Mucha fuerza, ‘Pirata’!”, publicó el club.

Alianza Lima dedica emotivo mensaje a Barcos tras el fallecimiento de su madre

Hernán Barcos confirma el fallecimiento de su madre, Mafalda Bessone

Como se recuerda, el propio Barcos compartió una publicación en su cuenta de X para confirmar el deceso de su madre. El delantero de 42 años dedicó un sentido mensaje expresando el inmenso amor que siente por su progenitora y la gran falta que le hará en su vida y la de sus familiares.

“Viejita, como nosotros te decimos, me duele y mucho no tenerte más con nosotros físicamente. Tu legado lo llevaremos siempre con nosotros. No hay palabras para describir este momento de tanto dolor y tristeza. Eras el pilar la estructura de toda la familia. Te voy a extrañar todos los días de mi vida vieja y siempre estarás en mi corazón. Te amo fuerte", escribió.

Hernán Barcos, futbolista de Sporting Cristal, se despide de su madre con emotivo mensaje.

Vale resaltar que Hernán Barcos dio a conocer la pérdida de su madre a pocas horas del partido entre Sporting Cristal y CD Moquegua, por la fecha 9 del Torneo Clausura, que terminó en triunfo celeste por 2-1. El delantero no fue convocado para este compromiso debido a que se encuentra de luto.