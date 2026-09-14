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¡Fuerza 'Pirata'! Alianza Lima dedica sentido mensaje a Hernán Barcos tras fallecimiento de su madre

A través de sus redes sociales, Alianza Lima expresó sus condolencias a Hernán Barcos tras el fallecimiento de su madre y le dedicó un sentido mensaje.

Eduardo Chirinos
Alianza Lima dedicó mensaje a Barcos tras el fallecimiento de su madre
Alianza Lima dedicó mensaje a Barcos tras el fallecimiento de su madre | Foto: Composición Líbero
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A través de sus redes sociales, Alianza Lima publicó un mensaje dirigido a Hernán Barcos, quien atraviesa un difícil momento tras confirmar el fallecimiento de su madre, Mafalda Bessone. El cuadro de La Victoria dejó un sentido mensaje al 'Pirata', deseándole fuerza y consuelo ante la irreparable pérdida.

Murió la mamá de Hernán Barcos: futbolista de Sporting Cristal se quiebra y le dedica sentidas palabras.

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Alianza Lima envía mensaje a Hernán Barcos tras la pérdida de su madre

En su cuenta oficial de X, la escuadra blanquiazul expresó sus condolencias al inacabable delantero, hoy en Sporting Cristal, a quien le deseó mucha fuerza y pronta resignación. Asimismo, el club recordó el cariño que la hinchada le guarda por sus grandes actuaciones con camiseta blanquiazul, que lo llevaron a convertirse en el máximo goleador histórico de los íntimos y a ganar el bicampeonato nacional en las temporadas 2021 y 2022.

El Club Alianza Lima expresa sus más sentidas condolencias a nuestro exjugador Hernán Barcos por el sensible fallecimiento de su señora madre. Acompañamos a Hernán y a toda su familia en este difícil momento, deseándoles mucha fortaleza y consuelo ante tan irreparable pérdida. Hernán, cuenta hoy con el abrazo y cariño de toda la familia blanquiazul. ¡Mucha fuerza, ‘Pirata’!”, publicó el club.

Alianza Lima, Hernán Barcos

Alianza Lima dedica emotivo mensaje a Barcos tras el fallecimiento de su madre

Hernán Barcos confirma el fallecimiento de su madre, Mafalda Bessone

Como se recuerda, el propio Barcos compartió una publicación en su cuenta de X para confirmar el deceso de su madre. El delantero de 42 años dedicó un sentido mensaje expresando el inmenso amor que siente por su progenitora y la gran falta que le hará en su vida y la de sus familiares.

Viejita, como nosotros te decimos, me duele y mucho no tenerte más con nosotros físicamente. Tu legado lo llevaremos siempre con nosotros. No hay palabras para describir este momento de tanto dolor y tristeza. Eras el pilar la estructura de toda la familia. Te voy a extrañar todos los días de mi vida vieja y siempre estarás en mi corazón. Te amo fuerte", escribió.

Hernán Barcos.

Hernán Barcos, futbolista de Sporting Cristal, se despide de su madre con emotivo mensaje.

Vale resaltar que Hernán Barcos dio a conocer la pérdida de su madre a pocas horas del partido entre Sporting Cristal y CD Moquegua, por la fecha 9 del Torneo Clausura, que terminó en triunfo celeste por 2-1. El delantero no fue convocado para este compromiso debido a que se encuentra de luto.

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