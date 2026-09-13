- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs CD Moquegua
- Barcelona vs Levante
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Acumulada
- Perú vs Chile
Murió la mamá de Hernán Barcos: futbolista de Sporting Cristal se quiebra y le dedica sentidas palabras
Hernán Barcos, muy afectado, anunció la sensible partida de su madre en sus redes sociales. "Te voy a extrañar todos los días de mi vida", escribió.
Hernán Barcos se encuentra atravesando un complicado momento personal tras el sensible fallecimiento de su madre. A través de sus redes sociales, este domingo 13 de septiembre, el delantero de Sporting Cristal confirmó la lamentable noticia, lo que generó una ola de mensajes de apoyo y el más sentido pésame por parte de sus seguidores e hinchas blanquiazules.
PUEDES VER: Murió Enrique Espejo, 'Yuca', a los 75 años: Jorge Benavides lo despidió con conmovedor mensaje
Murió la mamá de Hernán Barcos: futbolista de Sporting Cristal se quiebra y le dedica sentidas palabras
Hernán Barcos, el jugador de 42 años, compartió, muy apenado, este sentido mensaje hace unos instantes en su cuenta oficial de ‘X’: "Viejita, como nosotros te decimos, me duele y mucho no tenerte más con nosotros físicamente. Tu legado lo llevaremos siempre con nosotros. No hay palabras para describir este momento de tanto dolor y tristeza. Eras el pilar la estructura de toda la familia. Te voy a extrañar todos los días de mi vida vieja y siempre estarás en mi corazón. Te amo fuerte".
Hernán Barcos, futbolista de Sporting Cristal, se despide de su madre con emotivo mensaje.
El ‘Pirata’ no pudo evitar resaltar el gran vacío que deja en su vida su progenitora y también el gran amor que recibió por parte de ella. "Gracias por todo lo que nos dejas como aprendizajes y experiencias, admiro tu fortaleza, dedicación y amor hasta el último minuto", mencionó.
“Querido Hernán, mis más sinceras condolencias para ti y tus seres queridos, mucha fuerzas en estos momentos!”, “Mi más sentido pésame, Hernán”, “Cuánto siento la partida de tu mamá, Hernán. Mis oraciones por su eterno descanso. Mucha fuerza y resignación para la familia. Que El Señor le dé descanso eterno y brille para ella la luz perpetua”, fueron algunos de los mensajes de apoyo hacia el jugaddor.
Es importante mencionar que, a inicios de agosto, Barcos había expresado una profunda tristeza, pese a anotar un gol frente a Juan Pablo II en el Torneo Clausura. En aquel momento, Barcos reveló que sus lágrimas eran consecuencia del delicado estado de salud de su madre.
Hernán Barcos no jugará contra Moquegua
El delantero no se encuentra en la lista de jugadores de Sporting Cristal que llegó a Moquegua para el próximo encuentro correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. El equipo, bajo la dirección de Roberto Mosquera, se medirá frente a CD Moquegua este domingo 13 de septiembre, a partir de las 10.00 a. m.
- 1
Resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 12 de septiembre: números ganadores del último sorteo
- 2
Murió la mamá de Hernán Barcos: futbolista de Sporting Cristal se quiebra y le dedica sentidas palabras
- 3
RESULTADOS de la Lotería de Boyacá del sábado 12 de septiembre: números ganadores del último sorteo en Colombia
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Rally Kart
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales
PRECIOS/ 19.50