Hernán Barcos se encuentra atravesando un complicado momento personal tras el sensible fallecimiento de su madre. A través de sus redes sociales, este domingo 13 de septiembre, el delantero de Sporting Cristal confirmó la lamentable noticia, lo que generó una ola de mensajes de apoyo y el más sentido pésame por parte de sus seguidores e hinchas blanquiazules.

Murió la mamá de Hernán Barcos: futbolista de Sporting Cristal se quiebra y le dedica sentidas palabras

Hernán Barcos, el jugador de 42 años, compartió, muy apenado, este sentido mensaje hace unos instantes en su cuenta oficial de ‘X’: "Viejita, como nosotros te decimos, me duele y mucho no tenerte más con nosotros físicamente. Tu legado lo llevaremos siempre con nosotros. No hay palabras para describir este momento de tanto dolor y tristeza. Eras el pilar la estructura de toda la familia. Te voy a extrañar todos los días de mi vida vieja y siempre estarás en mi corazón. Te amo fuerte".

Hernán Barcos, futbolista de Sporting Cristal, se despide de su madre con emotivo mensaje.

El ‘Pirata’ no pudo evitar resaltar el gran vacío que deja en su vida su progenitora y también el gran amor que recibió por parte de ella. "Gracias por todo lo que nos dejas como aprendizajes y experiencias, admiro tu fortaleza, dedicación y amor hasta el último minuto", mencionó.

“Querido Hernán, mis más sinceras condolencias para ti y tus seres queridos, mucha fuerzas en estos momentos!”, “Mi más sentido pésame, Hernán”, “Cuánto siento la partida de tu mamá, Hernán. Mis oraciones por su eterno descanso. Mucha fuerza y resignación para la familia. Que El Señor le dé descanso eterno y brille para ella la luz perpetua”, fueron algunos de los mensajes de apoyo hacia el jugaddor.

Es importante mencionar que, a inicios de agosto, Barcos había expresado una profunda tristeza, pese a anotar un gol frente a Juan Pablo II en el Torneo Clausura. En aquel momento, Barcos reveló que sus lágrimas eran consecuencia del delicado estado de salud de su madre.

Hernán Barcos no jugará contra Moquegua

El delantero no se encuentra en la lista de jugadores de Sporting Cristal que llegó a Moquegua para el próximo encuentro correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. El equipo, bajo la dirección de Roberto Mosquera, se medirá frente a CD Moquegua este domingo 13 de septiembre, a partir de las 10.00 a. m.