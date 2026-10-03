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Resultados Sinuano Noche de HOY, sábado 3 de octubre EN VIVO: mira los números ganadores del sorteo

Mira los resultados en vivo del sorteo Sinuano Noche de HOY, sábado 3 de octubre de 2026 y conoce cuántos aciertos lograste tener en el chance colombiano.

Angie De La Cruz
Estos son los resultados del sorteo Sinuano Noche de HOY, sábado 3 de octubre de 2026.
Estos son los resultados del sorteo Sinuano Noche de HOY, sábado 3 de octubre de 2026. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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Consulta los resultados del Sinuano Noche de HOY, sábado 3 de octubre de 2026, que se conocerán a las 10:30 p. m. En esta cobertura podrás ver la transmisión EN DIRECTO para conocer los resultados del sorteo colombiano y números ganadores. ¡Mucha suerte!

Sigue los resultados del último sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 3 de octubre de 2026.

PUEDES VER: RESULTADOS Lotería de Boyacá de HOY, sábado 3 de octubre EN VIVO: números ganadores del premio mayor

Sinuano Noche de HOY, sábado 3 de octubre: resultados del último sorteo

20:35
3/10/2026

¡Bienvenidos a la cobertura del Sinuano Noche!

Aquí podrás conocer los resultados del sorteo Sinuano Noche de hoy, los números ganadores y todos los detalles de esta jornada. ¡Mucha suerte a todos los participantes!

¿Cómo se juega el Sinuano?

El Sinuano es un juego de azar en Colombia en el que eliges números y puedes ganar dependiendo de cuántas cifras aciertes y de la modalidad seleccionada. Para jugarlo, puedes seguir estos pasos:

    1. Elige tus números: selecciona una combinación de hasta cuatro cifras, según la modalidad que prefieras.
    2. Escoge la modalidad: puedes participar en opciones como 4 cifras, 3 cifras, 2 cifras (Pata) o 1 cifra (Uña).
    3. Selecciona el tipo de apuesta: en algunas modalidades puedes jugar directo, cuando importa el orden de los números, o combinado, cuando el orden no es determinante.
    4. Espera el sorteo: Sinuano realiza sorteos en las modalidades Día y Noche.
    5. Comprueba el resultado: compara tu número con el resultado oficial y verifica si acertaste de acuerdo con la modalidad elegida.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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