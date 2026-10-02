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Sinuano Día HOY, viernes 2 de octubre EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

Conoce los resultados, números ganadores y todos los detalles del último sorteo del Sinuano Día EN VIVO de hoy, viernes 2 de octubre. Revisa aquí si tu jugada.

Angie De La Cruz
Mira los resultados del último sorteo Sinuano Día de HOY, viernes 2 de octubre de 2026.
Mira los resultados del último sorteo Sinuano Día de HOY, viernes 2 de octubre de 2026. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz

MOMENTOS DESTACADOS

13:19

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día de hoy, viernes 2 de octubre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. en Colombia.

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El sorteo del Sinuano Día de HOY, viernes 2 de octubre, regresa a Colombia para premiar a los afortunados jugadores, que esperan conocer los números ganadores. Revisa en esta cobertura EN VIVO los resultados del último sorteo, el número premiado y todos los detalles para comprobar si tu jugada tuvo suerte.

Hoy, jueves 1 de octubre, se realiza el sorteo del Sinuano Noche.

PUEDES VER: ¿Tuviste suerte? Resultados Sinuano Día y Noche del jueves 1 de octubre de 2026

Sinuano Día de HOY, viernes 2 de octubre: resultados del último sorteo

13:21
2/10/2026

¿Dónde comprar boletos del Sinuano?

Los boletos del Sinuano Día y Sinuano Noche se pueden adquirir en:

  • Puntos de venta autorizados de SuperGIROS y su red de aliados en Colombia.
  • Establecimientos autorizados de chance distribuidos en distintas ciudades del país.
  • Canales digitales autorizados, incluida la plataforma de la Red de Servicios de Córdoba Récord, según disponibilidad.
13:19
2/10/2026

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día de hoy, viernes 2 de octubre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. en Colombia.

13:17
2/10/2026

Bienvenidos

Sigue todos los detalles del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 2 de octubre, los números ganadores y los resultados que marcarán la jornada. Mantente atento y descubre si la suerte está de tu lado.

¿Cómo se juega el Sinuano?

El Sinuano se juega seleccionando números del 00 al 99, según la modalidad elegida. El jugador puede escoger sus números y realizar su apuesta antes del cierre de cada sorteo. Los resultados se determinan mediante un sorteo oficial y los premios dependen de la combinación acertada y de la modalidad de juego.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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