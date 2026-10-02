El sorteo del Sinuano Día de HOY, viernes 2 de octubre, regresa a Colombia para premiar a los afortunados jugadores, que esperan conocer los números ganadores. Revisa en esta cobertura EN VIVO los resultados del último sorteo, el número premiado y todos los detalles para comprobar si tu jugada tuvo suerte.

Sinuano Día de HOY, viernes 2 de octubre: resultados del último sorteo 13:21 ¿Dónde comprar boletos del Sinuano? Los boletos del Sinuano Día y Sinuano Noche se pueden adquirir en: Puntos de venta autorizados de SuperGIROS y su red de aliados en Colombia.

Establecimientos autorizados de chance distribuidos en distintas ciudades del país.

Canales digitales autorizados, incluida la plataforma de la Red de Servicios de Córdoba Récord, según disponibilidad. 13:19 ¿A qué hora se juega el Sinuano Día? El Sinuano Día de hoy, viernes 2 de octubre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. en Colombia. 13:17 Bienvenidos Sigue todos los detalles del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 2 de octubre, los números ganadores y los resultados que marcarán la jornada. Mantente atento y descubre si la suerte está de tu lado.

¿Cómo se juega el Sinuano?

El Sinuano se juega seleccionando números del 00 al 99, según la modalidad elegida. El jugador puede escoger sus números y realizar su apuesta antes del cierre de cada sorteo. Los resultados se determinan mediante un sorteo oficial y los premios dependen de la combinación acertada y de la modalidad de juego.