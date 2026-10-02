Menezes reveló si Diego Romero o Matías Córdova serán titulares en el Perú vs Canadá: "Una oportunidad"

La selección peruana se medirá con Canadá en su tercer amistoso internacional de la fecha FIFA, en el estadio Saputo de Montreal. Antes de este compromiso, el técnico Mano Menezes confirmó si Diego Romero o Matías Córdova ocuparán la titularidad y sustituirán a Pedro Gallese en la portería del conjunto bicolor.

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Mano Menezes reveló si Diego Romero o Matías Córdova serán titulares en el partido de la selección peruana ante Canadá

En conferencia de prensa de cara al partido entre Perú ante Canadá, Menezes fue consultado por el medio deportivo ‘El Diez’ si los arqueros Romero o Córdova tendrán la oportunidad de tapar en el encuentro en reemplazo de Gallese.

El técnico brasileño indicó que aún no se ha tomado una decisión, aunque considera acertado brindar una oportunidad a un nuevo guardameta en la portería peruana, por lo que adoptarán una medida.

Diego Romero o Matías Córdova tienen posibilidad de atajar con Perú ante Canadá

"Lo vamos a decidir. Puede ser una oportunidad para que se dé minutos a un arquero que ha sido muy poco común en Perú, en función de la gran regularidad de Pedro Gallese, que está a 12 años o muy cerca de los 12 años en Perú”, empezó diciendo.

Asimismo, Mano Menezes dejó en claro que tanto Diego Romero como Matías Córdova son importantes para él, por lo que estos amistosos internacionales serán una buena oportunidad para probarlos en lugar de Pedro Gallese, a quien considera el arquero titular por ser una figura y por llevar más de 10 años en la selección peruana.

“Pero tengo que pensar para el futuro. Tengo que pensar para el segundo y tercer puesto en el arco, porque son importantes. En una posición muy peculiar, de arquero. Nosotros podemos, a veces, improvisar para que un jugador ocupe otra posición, pero el arquero es arquero y punto”, finalizó.

¿Cuándo, a qué hora y en dónde ver Perú vs Canadá?

El duelo de la selección peruana frente a Canadá se disputará el 3 de octubre, a las 10.00 p. m., en el Saputo Stadium, situado en territorio canadiense. El encuentro podrá seguirse a través de las pantallas de América Televisión.