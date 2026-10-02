Selección peruana y los futbolistas que aún no suman minutos en esta fecha FIFA: ¿Jugarán ante Canadá?

La selección peruana se alista para afrontar su tercer partido amistoso por fecha FIFA, esta vez ante su similar de Canadá en Montreal. Los dirigidos por Mano Menezes llegan con un importante envión anímico tras lograr un empate ante México, mostrando una mejor presentación tras la dolorosa derrota ante Estados Unidos. En ese contexto y ante la incertidumbre sobre el once de la ‘Bicolor’ ante los canadienses, hay algunos jugadores que aún no suman minutos y esperan una oportunidad ante ´La Hoja de Maple’.

¿Qué jugadores de la selección peruana aún no suman minutos en la fecha FIFA?

Diego Romero (Arquero)

Matías Córdova (Arquero)

Matías Zegarra (Lateral)

Alfonso Barco (Defensa)

André Carrillo (Mediocampista/extremo)

Romero, Córdova, Zegarra, Barco y Carrillo aún no suman minutos con Perú

Sin duda, el nombre que más ha sorprendido por su ausencia es André Carrillo. La ‘Culebra’ no ha jugado los dos primeros encuentros de la ‘Blanquirroja’ debido a que se viene recuperando de un pequeño desgarro que venía arrastrando desde hace semanas. Su nombre sonó con fuerza para arrancar ante el ‘Tri’, pero Mano Menezes decidió no arriesgarlo. Por lo tanto, se espera que pueda tener minutos ante Canadá.

En el caso de Diego Romero y Matías Córdova, ambos arqueros no han sido considerados en los dos encuentros previos debido a que el comando técnico apostó por la experiencia y liderazgo de Pedro Gallese. No obstante, no se descarta que alguno de los dos inicie las acciones ante el cuadro norteamericano, a fin de que el ‘Pulpo’ pueda tener descanso.

En tanto, Matías Zegarra y Alfonso Barco se perfilan como posibles alternativas para el encuentro de este sábado tomando en cuenta la alta rotación de jugadores en la línea defensiva, bajo la idea de que todos puedan sumar minutos en estos cuatro amistosos internacionales.

¿Cuándo juega Perú vs Canadá?

Recordemos que la selección peruana y Canadá se enfrentarán este sábado 3 de octubre en el Estadio Saputo de Montreal. El compromiso está pactado para la 1.00 p. m. (hora peruana) y será televisado EN VIVO por América y América TV GO.