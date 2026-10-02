¿A qué hora juega México vs Estados Unidos y dónde ver partido amistoso por fecha FIFA?

México se enfrenta a Estados Unidos este sábado 3 de octubre, en partido amistoso internacional que se disputará en la localidad de Glendale, en Arizona. A continuación, conoce horarios y canales para que no te pierdas ningún detalle de esta nueva edición del 'Clásico de Norteamérica'.

¿Cuándo juega México vs Estados Unidos?

El partido entre México vs Estados Unidos se juega este sábado 3 de octubre, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

¿A qué hora juega México vs Estados Unidos?

México y Honduras: 20.00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 21.00 horas

Estados Unidos: 22.00 horas (Miami y Nueva York) y 19.00 horas (Los Ángeles)

Bolivia y Venezuela: 22.00 horas

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 23.00 horas

España: 04.00 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver México vs Estados Unidos?

En Sudamérica, el partido será transmitido vía ESPN y Disney Plus, mientras que en territorio mexicano se puede seguir por Canal 5, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y Claro Sports. Asimismo, para Estados Unidos estará disponible en fuboTV, Peacock, Telemundo Deportes, Universo, Universo Now, TNT USA, HBO Max, Westwood One y Fútbol de Primera Radio.

México vs Estados Unidos: previa del partido

Las selecciones de México y Estados Unidos paralizarán el ambiente futbolístico este sábado 3 de octubre al protagonizar una nueva edición del gran clásico de la Concacaf. Ambos colosos de la región se verán las caras en un duelo de preparación de máxima intensidad que promete emociones intensas, con dos planteles que buscarán imponer su estilo y jerarquía en el terreno de juego.

El 'Tri' afronta este compromiso con la urgencia de plasmar mayor efectividad en su propuesta futbolística, tras haber rescatado un empate 1-1 en su reciente choque frente a Perú. Por su parte, la escuadra estadounidense llega este duelo luego de imponerse 4-2 a Chile.

México se enfrenta a Estados Unidos

Más allá del carácter amistoso del encuentro, el orgullo regional y la supremacía de la zona estarán en juego a lo largo de los noventa minutos. Ambos planteles utilizarán este examen de alta exigencia para seguir afianzando variantes colectivas y darle rodaje a sus principales figuras con miras a los torneos oficiales del calendario internacional.