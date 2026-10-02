Universitario puede perder a futbolista para el final de la temporada: "Hay clubes que se han interesado"

Universitario de Deportes se prepara para afrontar el final del Torneo Clausura, donde tienen la obligación de alzarse con el título para tener opciones al tetracampeonato. Sin embargo, en medio de ello, el club sigue de cerca la continuidad de sus figuras y se conoció que una de ellas puede dejar el plantel a fin de año.

Universitario puede perder a futbolista para el final de la temporada

Uno de los jugadores más importantes de Universitario a lo largo de esta temporada ha sido Jairo Concha. El volante nacional continúa siendo determinante gracias a su capacidad para distribuir el juego. Sin embargo, su contrato está próximo a vencer y todavía no ha respondido a la oferta de renovación presentada por el club.

En ese contexto, el periodista Gustavo Peralta volvió a confirmar que la intención del futbolista y su entorno es que pueda dar el salto al extranjero, por lo que esta se mantiene como su principal prioridad, aunque todavía valora la propuesta de la ‘U’.

Jairo Concha ya despertó interés de clubes del extranjero. Foto: Carlos Félix/URPI-LR.

“Jairo Concha y su agencia tienen la intención de que pueda concretar algo en el extranjero, es su principal objetivo. No tengo la información de que pueda ir a otro club de la Liga 1. Jairo Concha tiene la propuesta de la ‘U’, la valora, pero el objetivo es llevarlo al extranjero”, señaló el periodista deportivo.

En esa línea, el comunicador reveló que ya existen clubes interesados en contar con Jairo Concha, aunque precisó que no se trata de las principales ligas o equipos nivel mundial. Del mismo modo, Peralta señaló que durante el último mercado de pases hubo algunas propuestas por el volante, pero ninguna llegó a concretarse.

“Seguramente no irá a una liga top, no a un club top, pero sí hay clubes que se han interesado en él y ojalá que Jairo Concha pueda cumplir el objetivo de ir al extranjero, porque de verdad lo añora. En la última ventana de pases hubo posibilidades, lo ofrecieron, pero quedó con una desazón porque no se concretaba”, mencionó.

Números de Jairo Concha en Universitario

En esta temporada, Jairo Concha se ha situado entre los futbolistas más regulares de la plantilla. Sin embargo, no ha logrado mantener el nivel sobresaliente que mostró en el torneo anterior, aunque sigue siendo uno de los principales valores del equipo. Por ahora, el mediocampista suma tres goles y ocho asistencias en los 31 partidos que ha jugado con los cremas.