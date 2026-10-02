Alianza Lima puede perder a futbolista titular para su próximo partido: "Terminó sentido"

Alianza Lima está enfocado en seguir desarrollando de la mejor manera su minipretemporada para el retorno del Torneo Clausura 2026. La escuadra blanquiazul cayó ante Palestino en su último partido amistoso, por lo que deberá volver a sus entrenamientos con el foco puesto en su siguiente duelo. Sin embargo, se conoció que uno de sus futbolistas ha encendido las alarmas por su estado físico.

Alianza Lima puede perder a futbolista titular para su próximo partido

Uno de los jugadores más importantes dentro del esquema de Pablo Guede es Fernando Gaibor. El ecuatoriano se ha consolidado como titular y una pieza fundamental en la creación de juego de Alianza Lima. Sin embargo, generó preocupación luego de conocerse que no terminó está en su mejor estado físico.

La información fue revelada por el periodista deportivo Gerson Cuba, quien señaló en su canal de YouTube que el mediocampista terminó sentido. Posteriormente, a través de su cuenta de ‘X’, informó que Gaibor realizó trabajos diferenciados durante el último entrenamiento del conjunto blanquiazul.

Fernando Gaibor terminó sentido y enciende las alarmas en Alianza Lima

De esta manera, existe incertidumbre sobre el estado físico del volante ecuatoriano y su disponibilidad para el próximo amistoso ante Melgar. Por el momento, Alianza Lima no ha confirmado qué tipo de molestia presenta el futbolista, por lo que será necesario esperar los próximos reportes para conocer si podrá trabajar con normalidad antes de la reanudación de la Liga 1.

De confirmarse su ausencia, será un golpe importante en la planificación de Pablo Guede, considerando que se trata de uno de sus titulares más habituales y pieza fundamental para mantener la posesión del balón.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

El enfrentamiento amistoso entre Alianza Lima y Melgar está programado para este sábado 3 de octubre y servirá como parte de la preparación del cuadro íntimo para afrontar el torneo peruano. Este partido se jugará a puertas cerradas, por lo que no contará con la presencia de los hinchas