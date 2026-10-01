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Alineaciones Colombia vs Paraguay: formación del amistoso sudamericano por fecha FIFA

Los seleccionadores de Colombia y Paraguay ya tienen prácticamente definidos a los futbolistas que iniciarán el partido en este amistoso internacional.

Luis Blancas
Alineaciones Colombia vs Paraguay
Alineaciones Colombia vs Paraguay | Composición: Líbero
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La selección de Colombia y la de Paraguay se medirán en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA el viernes 2 de octubre, a las 5.00 p. m. (hora peruana), en el Sports Illustrated Stadium. Por ello, conoce aquí las posibles alineaciones de ambos combinados sudamericanos.

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Posible alineación de Colombia ante Paraguay

  • Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Gustavo Puerta, Richard Ríos; Yaser Asprilla, Jhon Arias, Carlos Gómez; Kevin Viveros. DT: Néstor Lorenzo.

Colombia afrontará este compromiso con Néstor Lorenzo enfocado en continuar evaluando futbolistas y alternativas para el nuevo ciclo de la selección. La Tricolor viene de empatar 1-1 ante México, en un partido donde Luis Javier Suárez adelantó al equipo colombiano a los nueve minutos, mientras que Gilberto Mora marcó el empate para el conjunto mexicano durante el segundo tiempo.

Para este encuentro, Lorenzo volverá a contar con varios jugadores que fueron incluidos en la convocatoria de esta fecha FIFA. Jhon Arias, Richard Ríos, Jhon Lucumí y Dávinson Sánchez aparecen entre las principales opciones del entrenador, mientras que Luis Díaz será una de las ausencias debido a que no fue considerado para estos partidos.

La selección de Colombia y Paraguay jugarán amistoso

La selección de Colombia y Paraguay jugarán amistoso

Posible alineación de Paraguay ante Colombia

  • Gastón Olveira; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Alexandro Maidana; Maurício Magalhães, Diego Gómez, Andrés Cubas, Miguel Almirón; Julio Enciso, Robert Morales. DT: Gustavo Alfaro.

Paraguay llegará con mayor confianza después de vencer 2-0 a Bolivia el pasado 27 de septiembre. Miguel Almirón fue la figura de aquella presentación al convertir los dos goles de la Albirroja, que continúa bajo la conducción de Gustavo Alfaro y mantiene una base con futbolistas de experiencia como el propio Almirón y Julio Enciso.

El antecedente más reciente entre Colombia y Paraguay terminó con empate 2-2 en marzo de 2025, por las Eliminatorias Sudamericanas. Ahora, ambas selecciones volverán a encontrarse en un escenario diferente, con Colombia buscando seguir probando piezas para su nuevo proceso y Paraguay intentando mantener las buenas sensaciones que dejó su triunfo ante Bolivia.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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