- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cristal vs ADT
- Dinamarca vs Portugal
- Alianza Lima
- Universitario
- Acumulado Liga 1
- Tabla Clausura
- Liga 2
Alineaciones Colombia vs Paraguay: formación del amistoso sudamericano por fecha FIFA
Los seleccionadores de Colombia y Paraguay ya tienen prácticamente definidos a los futbolistas que iniciarán el partido en este amistoso internacional.
La selección de Colombia y la de Paraguay se medirán en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA el viernes 2 de octubre, a las 5.00 p. m. (hora peruana), en el Sports Illustrated Stadium. Por ello, conoce aquí las posibles alineaciones de ambos combinados sudamericanos.
PUEDES VER: Jorge Jesús rotundo sobre Cristiano Ronaldo tras retiro de la concentración de Portugal: "No huiré de él"
Posible alineación de Colombia ante Paraguay
- Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Gustavo Puerta, Richard Ríos; Yaser Asprilla, Jhon Arias, Carlos Gómez; Kevin Viveros. DT: Néstor Lorenzo.
Colombia afrontará este compromiso con Néstor Lorenzo enfocado en continuar evaluando futbolistas y alternativas para el nuevo ciclo de la selección. La Tricolor viene de empatar 1-1 ante México, en un partido donde Luis Javier Suárez adelantó al equipo colombiano a los nueve minutos, mientras que Gilberto Mora marcó el empate para el conjunto mexicano durante el segundo tiempo.
Para este encuentro, Lorenzo volverá a contar con varios jugadores que fueron incluidos en la convocatoria de esta fecha FIFA. Jhon Arias, Richard Ríos, Jhon Lucumí y Dávinson Sánchez aparecen entre las principales opciones del entrenador, mientras que Luis Díaz será una de las ausencias debido a que no fue considerado para estos partidos.
La selección de Colombia y Paraguay jugarán amistoso
Posible alineación de Paraguay ante Colombia
- Gastón Olveira; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Alexandro Maidana; Maurício Magalhães, Diego Gómez, Andrés Cubas, Miguel Almirón; Julio Enciso, Robert Morales. DT: Gustavo Alfaro.
Paraguay llegará con mayor confianza después de vencer 2-0 a Bolivia el pasado 27 de septiembre. Miguel Almirón fue la figura de aquella presentación al convertir los dos goles de la Albirroja, que continúa bajo la conducción de Gustavo Alfaro y mantiene una base con futbolistas de experiencia como el propio Almirón y Julio Enciso.
El antecedente más reciente entre Colombia y Paraguay terminó con empate 2-2 en marzo de 2025, por las Eliminatorias Sudamericanas. Ahora, ambas selecciones volverán a encontrarse en un escenario diferente, con Colombia buscando seguir probando piezas para su nuevo proceso y Paraguay intentando mantener las buenas sensaciones que dejó su triunfo ante Bolivia.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90