Jorge Jesús rotundo sobre Cristiano Ronaldo tras retiro de la concentración de Portugal: "No huiré de él"

Jorge Jesús decidió no profundizar por ahora sobre la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal. Tras la victoria conseguida ante Dinamarca, el entrenador dejó claro que esperará hasta el próximo partido para pronunciarse sobre lo ocurrido con una de las principales figuras de su selección.

Jorge Jesús dio fuerte comentario sobre Cristiano Ronaldo tras su retiro de la concentración de la selección de Portugal

El técnico portugués, de 72 años, aseguró que no evitará el tema y que dará las explicaciones correspondientes una vez que termine el compromiso frente a Noruega. “Explicaré todo después del último partido. Después del partido contra Noruega, hablaremos de este tema. No me esconderé ni huiré de él”, dejó en claro.

Jorge Jesús también reafirmó su postura respecto a las reglas dentro del plantel, incluso cuando se trata de futbolistas con un estatus especial como Cristiano Ronaldo. Para el estratega, las mismas normas deben aplicarse a todos los integrantes de la selección portuguesa.

“Continuo pensando de la misma manera. Hay jugadores con estatus, pero las reglas son las mismas para todos. En mi carrera de entrenador siempre he pensado así”, manifestó.

Jorge Jesús resaltó a la selección de Portugal sin Cristiano Ronaldo

Más allá de la situación con Cristiano Ronaldo, el seleccionador valoró el rendimiento de Portugal y celebró su tercer triunfo consecutivo. Jorge Jesús destacó especialmente los cuatro goles marcados y ya puso la mira en el siguiente desafío.

“Una victoria como esta, cuatro goles, en mi opinión de un nivel alto, es lo más importante para mí. Lo importante es el próximo partido en Do Dragao. Fue una victoria meritoria, no digo importante porque son todas importantes”, afirmó.