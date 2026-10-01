Jorge Jesús encuentra reemplazo a Ronaldo tras dejar la concentración de Portugal: "Figura como el número 7"

La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal generó cambios inmediatos en el equipo dirigido por Jorge Jesús. Ante la ausencia del histórico delantero, la selección lusa ya tiene al jugador que utilizará el dorsal que dejó vacante para su próximo compromiso.

Portugal encuentra reemplazo a Cristiano Ronaldo

Se trata de Rafael Leao, quien fue incluido con el número 7 para el partido frente a Dinamarca por la Nations League. Esta modificación aparece en la lista oficial del encuentro publicada por la UEFA, luego de que Ronaldo abandonara la concentración portuguesa.

El periodista internacional Fabrizio Romano también informó sobre esta situación a través de su cuenta de X. “La UEFA confirma que Rafael Leao figura como el número 7 de Portugal para los próximos dos partidos tras la marcha de Cristiano Ronaldo”, señaló el italiano vía X.

Rafael Leao usará la dorsal número 7

Cabe mencionar que el jugador de AC Milán venía utilizando el dorsal 17 durante los primeros partidos de esta edición de la Nations League, pero ahora asumirá temporalmente el número que durante años identificó a CR7 con la selección portuguesa.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo tras dejar la concentración de Portugal?

A través de sus redes sociales, el delantero se pronunció luego de abandonar la concentración de Portugal y aseguró que próximamente dará detalles sobre lo ocurrido. Por ahora, prefirió enviar sus mejores deseos a la selección lusa.

"Después de la conferencia de prensa del entrenador de la selección nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí salir del campamento de la selección nacional".

"En el momento adecuado, les diré a todos los portugueses las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a las que siempre me dediqué. Ahora es hora de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", escribió CR7.