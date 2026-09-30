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Sorteo La Tinka de HOY, miércoles 30 de septiembre: pozo millonario, jugada ganadora y resultados

La Tinka regresa hoy con un pozo millonario de más de 30 millones de soles y AQUÍ podrás cotejar tus bolillas ganadoras para saber cuántos aciertos tuviste.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del sorteo La Tinka de HOY, miércoles 30 de septiembre.
Revisa los resultados del sorteo La Tinka de HOY, miércoles 30 de septiembre. | Composición: Líbero/Intralot
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El sorteo La Tinka de HOY, miércoles 30 de septiembre de 2026 ofrece un atractivo pozo millonario de S/ 30,509.659 que puede cambiarle la vida a un afortunado participante en Perú. Si va a jugar este popular juego de lotería, en esta nota de Líbero podrá acceder a todos los detalles, resultados y jugada ganadora del Sí o Sí y boliyapa.

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¿Cómo se juega La Tinka?

Para jugar el sorteo La Tinka, el participante debe elegir 6 números de un total de 53 disponibles. También puede optar por una jugada al azar, en la que los números son seleccionados automáticamente. Durante el sorteo se extraen 6 bolillas y, posteriormente, una bolilla adicional denominada Boliyapa, que permite acceder a determinadas categorías de premios. La jugada simple tiene un valor de S/5 y está dirigida exclusivamente a personas mayores de 18 años.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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