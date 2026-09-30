- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Palestino
- Cienciano vs Chankas
- Argentina vs Bolivia
- Universitario
- Acumulado Liga 1
- Tabla Clausura
- Liga 2
Sorteo La Tinka de HOY, miércoles 30 de septiembre: pozo millonario, jugada ganadora y resultados
La Tinka regresa hoy con un pozo millonario de más de 30 millones de soles y AQUÍ podrás cotejar tus bolillas ganadoras para saber cuántos aciertos tuviste.
El sorteo La Tinka de HOY, miércoles 30 de septiembre de 2026 ofrece un atractivo pozo millonario de S/ 30,509.659 que puede cambiarle la vida a un afortunado participante en Perú. Si va a jugar este popular juego de lotería, en esta nota de Líbero podrá acceder a todos los detalles, resultados y jugada ganadora del Sí o Sí y boliyapa.
PUEDES VER: Campañas de DNI gratis en Lima: distritos y locales de atención del 28 de setiembre al 4 de octubre
¿Cómo se juega La Tinka?
Para jugar el sorteo La Tinka, el participante debe elegir 6 números de un total de 53 disponibles. También puede optar por una jugada al azar, en la que los números son seleccionados automáticamente. Durante el sorteo se extraen 6 bolillas y, posteriormente, una bolilla adicional denominada Boliyapa, que permite acceder a determinadas categorías de premios. La jugada simple tiene un valor de S/5 y está dirigida exclusivamente a personas mayores de 18 años.
- 1
Temblor HOY en Perú vía IGP EN VIVO: dónde fue el epicentro del último sismo de este miércoles 30 de septiembre
- 2
Campañas de DNI gratis en Lima: distritos y locales de atención del 28 de setiembre al 4 de octubre
- 3
¿Por qué el 30 de septiembre se regalan carritos Hot Wheels y cuál es el significado de esta fecha?