San Juan de Lurigancho contará con moderna obra que tendrá viaductos elevados y reducirá tiempo de viaje

San Juan de Lurigancho avanza con una de sus principales obras de infraestructura vial: se trata de la Vía Rápida Próceres-Wiesse. Este proyecto contempla cinco pasos a desnivel elevados o puentes vehiculares y busca mejorar la circulación en un corredor donde diariamente se registra una alta demanda vehicular.

La obra de 6,16 kilómetros tendrá estructuras elevadas en puntos estratégicos del recorrido, entre ellos los cruces con las avenidas El Muro, Perú, Tusilagos-Jardines y Héroes del Cenepa. De acuerdo con la Municipalidad Metropolitana de Lima, estos componentes permitirán separar los flujos vehiculares en las intersecciones más congestionadas y contribuir a una circulación más continua.

La Vía Rápida Próceres-Wiesse avanza en San Juan de Lurigancho con la construcción de viaductos elevados.

Por otro lado, Invermet informó que los pilares comienzan a tomar forma y marcan el trazado de las futuras estructuras elevadas. Además de los puentes, el proyecto considera pavimento flexible, veredas, ciclovías, áreas verdes, señalización y muros de contención, por lo que la intervención no se limitará únicamente a la construcción de los viaductos.

Uno de los principales objetivos de la intervención es reducir los tiempos de viaje y ordenar el tránsito en San Juan de Lurigancho. La Municipalidad de Lima ha señalado que el proyecto beneficiará a más de 1,5 millones de vecinos, mientras que la vía está planteada como un corredor para facilitar el desplazamiento diario por una de las zonas con mayor congestión de la capital.

La moderna infraestructura permitirá agilizar los desplazamientos y contribuir a reducir el tiempo de viaje.

Los trabajos continúan y la construcción de los elementos estructurales permite visualizar poco a poco cómo cambiará este importante eje de San Juan de Lurigancho. El proyecto tiene como fecha contractual de término diciembre de 2026, por lo que los próximos meses serán claves para conocer cómo avanza la instalación de los viaductos y si se cumplen los plazos previstos.